Sağlık Bakanlığı 2024 Şubat Ayı 35 Bin Personel Alımı Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında büyük bir personel alımı yapmayı planlıyor ve bu beklenen ilanlar arasında öne çıkıyor. Bakanlık, Türkiye genelinde çeşitli kadrolarda toplamda 35 bin personel eksikliğini gidermek amacıyla alım yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesine yeni ilanlar için adım atılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı 35 Bin Personel Alımı

Bu önemli duyuru aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın ortak açıklamaları, sağlık sektöründeki personel eksikliğini giderme ve kaliteli sağlık hizmetini sürdürme amacını taşıyor. Detaylı bilgilerin resmi kaynaklardan alınması ve başvuru şartlarının dikkatlice incelenmesi önemlidir.

Kadro Dağılımı Nasıl Olacak?

Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre, 2024 yılında gerçekleşecek personel alımında kontenjan dağılımı şu şekilde olacak: Bakanlık, 8 bin sürekli işçi ve 15 bin hemşire alımı yapmayı planlıyor. İlanı bekleyen adaylar için açılan İşin Olsa ekibi sayfasına başvurularınızı yapabilir ve güncel bilgileri takip edebilirsiniz. İlan detaylarına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı'nın resmi kaynaklarını incelemeniz önemlidir.

İşçi alımı kontenjan dağılımı şu şekilde olacak:

Temizlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Klinik Destek Elemanı (Hastane)

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi

Elektrikçi (Genel)

İnşaat Boyacısı/Boyacı

Marangoz

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

Sözleşmeli personel alımı kontenjan dağılımı ise şu şekilde:

Biyolog

Çocuk Gelişimcisi

Ebe

Fizyoterapist

Hemşire

Psikolog

Sağlık İdarecisi / Sağlık Yönetimi

Adli Tıp Sağlık Teknikeri

Ağız Diş Sağlığı Teknikeri

Ameliyat Teknikeri

Diş Teknikeri

Diyaliz Teknikeri

Eczane Teknikeri

Evde Bakım Teknikeri

Fizik Tedavi Teknikeri

İlk ve Acil Yardım Teknikeri

İş ve Uğraşı Terapisti Teknikeri

Odyometri Teknikeri

Ortopedi Teknikeri

Podolog Teknikeri

Anestezi Teknisyeni

İlk ve Acil Yardım Teknisyeni

Laboratuvar Teknisyeni

Röntgen Teknisyeni

Tıbbi Sekreter Teknisyeni

Sosyal Çalışmacı

Başvuru Tarihleri Belli mi?

Sağlık Bakanlığı'nın İşçi alımı ve Personel alımı için yayımlayacağı ilanlara göre, başvuruların 2024 yılı Şubat ayı itibariyle alınması planlanmaktadır. Yapılan açıklamaya göre, Sağlık Personeli alımları önümüzdeki ay başlayacak ve ilgili ilanlarda belirtilen tarihlerde başvurular alınmaya başlanacaktır. Bu süreçte başvuru şartları, başvuru formu ve diğer detaylı bilgiler, ilgili resmi kaynaklardan ve Sağlık Bakanlığı'nın duyurularından takip edilebilir. Adayların başvuru süreci ile ilgili güncel bilgileri resmi kaynaklardan alarak başvurularını zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri önemlidir.