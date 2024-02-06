Sağlık Bakanlığı 2024 Şubat Ayı 35 Bin Personel Alımı Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında büyük bir personel alımı yapmayı planlıyor ve bu beklenen ilanlar arasında öne çıkıyor. Bakanlık, Türkiye genelinde çeşitli kadrolarda toplamda 35 bin personel eksikliğini gidermek amacıyla alım yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesine yeni ilanlar için adım atılacağı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı 35 Bin Personel Alımı
Bu önemli duyuru aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın ortak açıklamaları, sağlık sektöründeki personel eksikliğini giderme ve kaliteli sağlık hizmetini sürdürme amacını taşıyor. Detaylı bilgilerin resmi kaynaklardan alınması ve başvuru şartlarının dikkatlice incelenmesi önemlidir.
Kadro Dağılımı Nasıl Olacak?
Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre, 2024 yılında gerçekleşecek personel alımında kontenjan dağılımı şu şekilde olacak: Bakanlık, 8 bin sürekli işçi ve 15 bin hemşire alımı yapmayı planlıyor. İlanı bekleyen adaylar için açılan İşin Olsa ekibi sayfasına başvurularınızı yapabilir ve güncel bilgileri takip edebilirsiniz. İlan detaylarına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı'nın resmi kaynaklarını incelemeniz önemlidir.
İşçi alımı kontenjan dağılımı şu şekilde olacak:
Temizlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Klinik Destek Elemanı (Hastane)
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
Elektrikçi (Genel)
İnşaat Boyacısı/Boyacı
Marangoz
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
Sözleşmeli personel alımı kontenjan dağılımı ise şu şekilde:
Biyolog
Çocuk Gelişimcisi
Ebe
Fizyoterapist
Hemşire
Psikolog
Sağlık İdarecisi / Sağlık Yönetimi
Adli Tıp Sağlık Teknikeri
Ağız Diş Sağlığı Teknikeri
Ameliyat Teknikeri
Diş Teknikeri
Diyaliz Teknikeri
Eczane Teknikeri
Evde Bakım Teknikeri
Fizik Tedavi Teknikeri
İlk ve Acil Yardım Teknikeri
İş ve Uğraşı Terapisti Teknikeri
Odyometri Teknikeri
Ortopedi Teknikeri
Podolog Teknikeri
Anestezi Teknisyeni
İlk ve Acil Yardım Teknisyeni
Laboratuvar Teknisyeni
Röntgen Teknisyeni
Tıbbi Sekreter Teknisyeni
Sosyal Çalışmacı
Başvuru Tarihleri Belli mi?
Sağlık Bakanlığı'nın İşçi alımı ve Personel alımı için yayımlayacağı ilanlara göre, başvuruların 2024 yılı Şubat ayı itibariyle alınması planlanmaktadır. Yapılan açıklamaya göre, Sağlık Personeli alımları önümüzdeki ay başlayacak ve ilgili ilanlarda belirtilen tarihlerde başvurular alınmaya başlanacaktır. Bu süreçte başvuru şartları, başvuru formu ve diğer detaylı bilgiler, ilgili resmi kaynaklardan ve Sağlık Bakanlığı'nın duyurularından takip edilebilir. Adayların başvuru süreci ile ilgili güncel bilgileri resmi kaynaklardan alarak başvurularını zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri önemlidir.
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Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.