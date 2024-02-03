Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Ve HMB Uzman Yardımcısı Kadrolarına 2021 Memur Alımı Yapacak

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı 2021 memur alımında başvuru süreci başlıyor. Detaylar, kontenjan dağılımı ve başvuru şartları, resmi duyurular ve ilanlar aracılığıyla paylaşılacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web siteleri üzerinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru süreciyle ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Bu önemli alım fırsatıyla ilgili haberleri ve duyuruları takip ederek başvuru şartlarını değerlendirebilirsiniz. KPSScafe ekibi olarak ilanlarla ilgili öne çıkan ayrıntıları iki ana başlık halinde sizlerle paylaşıyoruz.

Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ) 1321 Memur Alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 1321 memur alımı için iki farklı ilanla başvuruları kabul edecek. Bu kapsamda, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı (DGUY) ve 1271 Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) pozisyonu için toplamda 1321 memur alımı gerçekleştirilecek. İlanlara başvuruda bulunacak adayların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Gelir Uzman Yardımcısı İçin:

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini tamamlamış olmak.

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı İçin:

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya mühendislik fakültelerinin belirli lisans bölümlerinden birini tamamlamış olmak.

Başvurular, Devlet Gelir Uzman Yardımcısı pozisyonu için sınav ön başvurularının 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında, nihai başvuruların ise 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında alınacağı belirtilmektedir. Bu süreçte başvuruda bulunacak adaylar, ilgili tarih aralıklarını dikkate almalı ve başvurularını belirtilen yönergeler doğrultusunda gerçekleştirmelidirler.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ( HMB ) 700 Memur Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde toplamda 700 memur alımı gerçekleştirilecek. Bu alımların detayları şu şekildedir:

Defterdarlık Uzman Yardımcısı Alımı İçin:

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Siyasi Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı veya yurtiçi yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2022 veya 2023 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) KPSSP32, KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Sayfası üzerinden 4 - 15 Mart 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin:

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden en az 80 puan almış olmak.

Endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için ise KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinden herhangi birinden en az 80 puan almış olmak.

Başvurular 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 08:30'da başlayacak ve 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 17:30'da sona erecektir.

Adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında gerçekleştirmeleri ve ilgili şartları dikkate almaları önemlidir.