Adli Tıp Kurumu ( ATK ) Büro Personeli, İKM, Temizlik Görevlisi Kadrolarına 229 Personel Alımı İlanı yayımlandı. Başvuru için belirli şartları sağlayan adaylar, ilgili ilanın başvuru ekranını kullanarak başvuruda bulunabilirler. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nun bu alımı kapsamında başvuru yapma hakkına sahip olan kişiler, lise mezunu olmalarının yanı sıra ilanın belirttiği diğer başvuru koşullarını da dikkate almalıdır.

Bu şekilde, Adli Tıp Kurumu'nun 229 sözleşmeli personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar, ilgili başvuru ekranını kullanarak başvuru sürecini tamamlayabilirler. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları incelemeleri ve gerekli belgelerle başvuru yapmaları önemlidir.

ATK 229 Personel Alımı Başvuru Ekranı Ve Başvuru Tarihleri

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nun 229 kamu personeli alımı için yayımlanan ilanı, 2 Şubat 2024 tarihinde resmi olarak duyuruldu. Başvurular, sadece elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve adaylar, belirtilen başvuru tarihleri olan 5 - 18 Şubat 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecekler.

Adayların başvurularını gerçekleştirmek için resmi başvuru adresi şu şekildedir: Adli Tıp Kurumu Kariyer Kapısı

Personel alımı kapsamında farklı kadrolarda toplamda 229 pozisyon için başvurular kabul edilecektir. Alımlar şu kadrolar üzerinden gerçekleştirilecektir:

20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

2 İnfaz ve Koruma Memuru

41 Destek Personeli

3 Şoför

3 Aşçı

28 Sağlık Teknikeri

14 Tekniker

15 Laborant

42 Büro Personeli

20 Hemşire

3 Psikolog

10 Biyolog

15 Mühendis

12 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager)



Başvuruda bulunacak adaylar, belirtilen başvuru tarihleri içerisinde ilgili başvuru adresini kullanarak gerekli belgelerle başvurularını gerçekleştirmelidirler. Ayrıca, başvuru yapmadan önce ilan metni ve başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri önemlidir.

KPSS Ve Yaş Şartı

Yaş şartları ve KPSS şartları, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nun 229 kamu personeli alımı için belirlenmiş kriterlerdir. İşte detaylar:

Yaş Şartı:

Başvuru tarihi olan 18 Şubat 2024 itibariyle adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Ancak, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonları için başvuru tarihi olan 1 Ocak 2022 itibariyle adayların 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

KPSS Şartı:

Alımlar 2022 yılı KPSS puanı ile yapılacaktır.

Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak adayların, yaş ve KPSS şartlarına uygun olmaları, ilan metni ve kurallara uygun belgelerle başvurularını gerçekleştirmeleri önemlidir. Adayların belirtilen şartlara dikkat etmeleri ve başvuru sürecinde gerekli belgeleri eksiksiz sunmaları başvurularının değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.