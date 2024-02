Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Neden istifa Etti? Yeni Başkan Kim Olacak?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden istifa etti. Erkan, "Son dönemde şahsıma karşı yürütülen itibar suikasti kampanyasına rağmen, ülkemizdeki olumlu gelişmeleri göz ardı etmedim. Ancak, ailem ve özellikle bir buçuk yaşındaki masum evladımın korunması adına, kamuoyunun malumu olduğu üzere itibarımı korumak amacıyla istifa kararı aldım. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, başarıyla sürdürdüğüm görevimden ayrılmama dair talebimi ilettim." açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Neden istifa Etti?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevinden ayrılmak için affını talep etti.

Erkan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Vatan sevgisiyle dolu bir evlat olarak, bu kutsal göreve atanmamın ardından kişisel zorlukları göz ardı ederek ülkeme hizmet etmeye başladım. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğdum, büyüdüm, eğitim aldım. Bugüne kadar devletimize ve milletimize hizmet etme amacıyla gece gündüz demeden görevimi yerine getirdim. Şu an geldiğimiz noktada ekonomik programımızın olumlu sonuçlarını görmeye başlıyoruz. Artan rezervler ve ekonomik göstergeler, başarımızın somut kanıtlarıdır.





Yeni Merkez Bankası Başkanı Kim Olacak?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılma kararının ardından, yerine Cevdet Akçay'ın atanması bekleniyor. Kulis bilgilerine göre, Akçay'ın yeni Merkez Bankası Başkanı olarak atanması önümüzdeki dönemde gerçekleşebilir.

Osman Cevdet Akçay Kimdir?





Osman Cevdet Akçay, 1961 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Akademik hayatına 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olarak başladı. The City University of New York'ta Ekonomi alanında yüksek lisans derecesini 1990 yılında, doktora derecesini ise 1992 yılında tamamladı.

Profesyonel kariyerine 1985 yılında The City University of New York’ta doktora asistanı olarak adım attı. 1986-1990 yılları arasında Hunter College ve Baruch College’da öğretim görevlisi olarak çalıştı, ardından 1990-1991 yıllarında Manhattan College, New York'ta misafir öğretim üyesi olarak görev aldı.

1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde göreve başlayan Akçay, doçentlik unvanını aynı üniversitenin Ekonomi bölümünde elde etti. 2001 yılında Koç Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görevine devam etti.

2009 yılına kadar öğretim üyeliği sürecini tamamlayan Akçay, bu dönemde Koçbank ve sonrasında Yapı ve Kredi Bankası'nda başekonomist olarak görev yaptı. 2009-2018 yılları arasında banka başekonomisti olarak görev aldığı süre boyunca önemli ekonomik konularda liderlik etti.

Temmuz-Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, 2018-2023 yılları arasında ise Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu.