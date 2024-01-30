Tarım Ve Orman Bakanlığı ( OGM - DSİ ) 2024 Yılı 7000 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı, Kılavuz

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesindeki eksiklikleri gidermek ve istihdamı artırmak amacıyla 7158 personel alımı yapma kararı almıştır. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan bu alımların bir kısmı olan 158 memur kadrosu için başvurular alınmış ve yerine getirilmiştir. Geriye kalan 7000 kadrolu ve sözleşmeli kamu personeli alımları ise çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecektir.

KPSScafe ekibi olarak, 2024 yılında gerçekleşecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili detayları sizlere aktaracağız. Başvuru şartları, kontenjan dağılımları ve önemli tarihler hakkındaki bilgileri güncel kaynaklardan takip etmenizi öneririz. Bu sayede, uygun pozisyonlarda başvuruda bulunarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışma fırsatını yakalayabilirsiniz.

OGM 7000 Personel Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan müjde doğrultusunda, 2024 yılında gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin ilan resmiyet kazandı ve kontenjan dağılımı kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık, bünyesindeki eksiklikleri gidermek ve hizmet kalitesini artırmak üzere toplamda 7158 personel ve memur alımı yapmayı planlamaktadır.

Bu çerçevede, 2024 yılı personel alımında şu kontenjan dağılımına yer verilecektir:

5500 sözleşmeli personel,

1500 tarım işçisi,

158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı (İlan Yayımlandı).

Başvuru yapmayı düşünen adaylar, ilan detaylarına ve başvuru şartlarına Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinden veya güvenilir kamu ilan kaynaklarından ulaşabilirler. İlanın yayımlanmasıyla birlikte, başvuru süreçleri ve diğer önemli tarihlerle ilgili bilgiler de ilgili platformlarda duyurulacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5500 sözleşmeli personel alımı kontenjan dağılımı şu şekildedir:

Ziraat Mühendisi: 982 kişi

Veteriner Hekim: 652 kişi

Gıda Mühendisi: 193 kişi

Su Ürünleri Mühendisi: 107 kişi

Orman Muhafaza Memuru: 162 kişi

Orman Mühendisi: 81 kişi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 18 kişi

Laborant: 56 kişi

Harita Mühendisi: 15 kişi

Bilgisayar Mühendisi: 6 kişi

İnşaat Mühendisi: 6 kişi

Kimya Mühendisi: 14 kişi

Biolog: 33 kişi

Gemi Adamı: 2 kişi

Büro Personeli: 1088 kişi

Destek Personeli: 1443 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 155 kişi

Şoför: 487 kişi

Başvuru için adaylardan aranan genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

18 yaşını tamamlamış olmak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

KPSS şartı ise 2022 veya 2023 yılında yapılan KPSS'den lise için P94, ön lisans için P93 ve lisans için P3 puan türünden en az 50, 60 veya 65 puan almış olmak şeklinde belirlenmiştir.

Eğitim şartları ise her kontenjan için ilgili eğitim seviyesinde mezun olunması gerektiğini belirtmektedir. Örneğin, Orman Mühendisi alımı için Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından Orman Mühendisliği bölümünden mezun olma şartı aranırken, Orman Muhafaza Memuru alımı için de çeşitli ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili ön lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır.

Başvuru süreci hakkında henüz detaylı bir paylaşım yapılmamış olup, alımların bir kısmının Kariyer adresi üzerinden ve bir kısmının İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Başvuru tarihleri ve detayları için resmi duyuruların takip edilmesi önemlidir.