Tarım Ve Orman Bakanlığı ( OGM - DSİ ) 2024 Yılı 7000 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı, Kılavuz

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesindeki eksiklikleri gidermek ve istihdamı artırmak amacıyla 7158 personel alımı yapma kararı almıştır. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan bu alımların bir kısmı olan 158 memur kadrosu için başvurular alınmış ve yerine getirilmiştir. Geriye kalan 7000 kadrolu ve sözleşmeli kamu personeli alımları ise çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecektir.
KPSScafe ekibi olarak, 2024 yılında gerçekleşecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili detayları sizlere aktaracağız. Başvuru şartları, kontenjan dağılımları ve önemli tarihler hakkındaki bilgileri güncel kaynaklardan takip etmenizi öneririz. Bu sayede, uygun pozisyonlarda başvuruda bulunarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışma fırsatını yakalayabilirsiniz.
OGM 7000 Personel Alımı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan müjde doğrultusunda, 2024 yılında gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin ilan resmiyet kazandı ve kontenjan dağılımı kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık, bünyesindeki eksiklikleri gidermek ve hizmet kalitesini artırmak üzere toplamda 7158 personel ve memur alımı yapmayı planlamaktadır.
Bu çerçevede, 2024 yılı personel alımında şu kontenjan dağılımına yer verilecektir:
5500 sözleşmeli personel,
1500 tarım işçisi,
158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı (İlan Yayımlandı).
Başvuru yapmayı düşünen adaylar, ilan detaylarına ve başvuru şartlarına Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinden veya güvenilir kamu ilan kaynaklarından ulaşabilirler. İlanın yayımlanmasıyla birlikte, başvuru süreçleri ve diğer önemli tarihlerle ilgili bilgiler de ilgili platformlarda duyurulacaktır.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5500 sözleşmeli personel alımı kontenjan dağılımı şu şekildedir:
Ziraat Mühendisi: 982 kişi
Veteriner Hekim: 652 kişi
Gıda Mühendisi: 193 kişi
Su Ürünleri Mühendisi: 107 kişi
Orman Muhafaza Memuru: 162 kişi
Orman Mühendisi: 81 kişi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 18 kişi
Laborant: 56 kişi
Harita Mühendisi: 15 kişi
Bilgisayar Mühendisi: 6 kişi
İnşaat Mühendisi: 6 kişi
Kimya Mühendisi: 14 kişi
Biolog: 33 kişi
Gemi Adamı: 2 kişi
Büro Personeli: 1088 kişi
Destek Personeli: 1443 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 155 kişi
Şoför: 487 kişi
Başvuru için adaylardan aranan genel şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek
18 yaşını tamamlamış olmak
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak
KPSS şartı ise 2022 veya 2023 yılında yapılan KPSS'den lise için P94, ön lisans için P93 ve lisans için P3 puan türünden en az 50, 60 veya 65 puan almış olmak şeklinde belirlenmiştir.
Eğitim şartları ise her kontenjan için ilgili eğitim seviyesinde mezun olunması gerektiğini belirtmektedir. Örneğin, Orman Mühendisi alımı için Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından Orman Mühendisliği bölümünden mezun olma şartı aranırken, Orman Muhafaza Memuru alımı için de çeşitli ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili ön lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır.
Başvuru süreci hakkında henüz detaylı bir paylaşım yapılmamış olup, alımların bir kısmının Kariyer adresi üzerinden ve bir kısmının İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Başvuru tarihleri ve detayları için resmi duyuruların takip edilmesi önemlidir.
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Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.