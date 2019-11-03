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Yozgat'ta Müftüler Toplantısı Yapıldı

Yozgat'a Bağlı Çekerek ilçesi, ilçe Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Yozgat İl Müftüsü Salih SEZİK, İl Müftü Yardımcıları İsmail Karadavut, Süleyman Eroğlu, Aybaba Tuğba Yurtlu ve on üç İlçe Müftüsü katıldı.

Yozgat'ta Müftüler Toplantısı Yapıldı

Yozgat'a Bağlı Çekerek ilçesi, ilçe Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Yozgat İl Müftüsü Salih SEZİK, İl Müftü Yardımcıları İsmail Karadavut, Süleyman Eroğlu, Aybaba Tuğba Yurtlu ve on üç İlçe Müftüsü katıldı.

03 Kasım 2019 Pazar 22:52
Yozgat'ta Müftüler Toplantısı Yapıldı

Yozgat'a Bağlı Çekerek ilçesi, ilçe Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Yozgat İl Müftüsü Salih SEZİK, İl Müftü Yardımcıları İsmail Karadavut, Süleyman Eroğlu, Aybaba Tuğba Yurtlu ve on üç İlçe Müftüsü katıldı.

“AMAÇ HİZMETLERDE ETKİNLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK”

İl Müftüsü Salih SEZİK başkanlığında gerçekleşen toplantı, İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak, uygulama birliği oluşturmak, yeni gelişmeleri değerlendirip uygulanacak proje ve yürütülen hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunmak, ayrıca hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlendi. 

Yapılan toplantıda,  2019 yılı Mevlid-i Nebi haftası etkinliklerinin görüşülmesi, özel vaaz ve irşat programları,  sabah namazı buluşmalarını, etkili din görevlisi eğitim ve gelişim semineri (TİDEF),  fidan dikimi kampanyasında aktif rol alınması, cami ziyaretleri ve Kur’an kursu denetimlerinin görüşülmesi, Cami ve Kur’an kursu görevlilerinin cami ve kurs dışı faaliyetleri, Perşembe günleri merkez ve köy (cami) ziyaretleri, Türkiye Diyanet Vakfı faaliyetlerinin değerlendirilmesinin yapılması konuları görüşüldü,

İl Müftüsü Salih SEZİK toplantının sonunda Çekerek Kaymakamı Sayın Mehmet Çağatay Çakal Bey’i makamında ziyaret etti.


Akabinde Aydıncık Müftülüğünü ziyaret ederek yeni atanan Müftü Hamza Gökçe’ye hayırlı olsun dileklerinde bulunarak görevlerinde başarılar diledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.11.2019 23:03
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yozgat ta müftüler toplantısı yapıldı
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