Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
kapalı
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104828
ALTIN
270.019
DOLAR
5.7478
STERLIN
7.3703
EURO
6.3289
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Maliye Çalışanları Çağırıyor! Sizi de Çağırabilirler!
Emekli ve Memura İkramiye Müjdesi! Maaşın iki katı! Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi aile yardımı ne kadar?
Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! 30 gün süre verildi
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!

"Yozgat'ta 73 Köyün Kanalizasyon Sistemi Yok"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oltay ve İktidar Milletvekillerine seslendi. " Yozgat'ta kanalizasyon sistemi olmayan 73 köy olduğunu biliyor musunuz" dedi.

"Yozgat'ta 73 Köyün Kanalizasyon Sistemi Yok"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oltay ve İktidar Milletvekillerine seslendi. " Yozgat'ta kanalizasyon sistemi olmayan 73 köy olduğunu biliyor musunuz" dedi.

12 Kasım 2019 Salı 23:02
"Yozgat'ta 73 Köyün Kanalizasyon Sistemi Yok"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oltay ve İktidar Milletvekillerine seslendi. " Yozgat'ta kanalizasyon sistemi olmayan 73 köy olduğunu biliyor musunuz" dedi.

Ali Keven'in konuşması şöyle;

Yozgat İl Özel İdaresinden aldığım resmî yazıya göre, Yozgat'ta kanalizasyon sistemi olmayan 73 köy bulunmaktadır yani Yozgat köylerinin yüzde 15'inde kanalizasyon yok. "Yozgat'a havaalanı yapacağız, hızlı tren yapacağız." diyenlere sesleniyorum, Sayın Fuat Oktay'a ve iktidar milletvekillerine buradan sesleniyorum: 21'inci yüzyılda ilimizde kanalizasyon eksiği olan 73 köy olduğunu biliyor musunuz?

Bakınız, Cihanpaşa köyümüz 230 kişilik bir nüfusa sahip ama "Yeterli ödenek ayrıldığı takdirde yapılacaktır." deniliyor. Pembecik köyü 116 kişilik bir nüfusa sahip ama kanalizasyonu yok. Boğazlıyan Bahariye köyü 349 kişilik bir nüfusa sahip "Yeterli ödenek ayrıldığı takdirde yapılacaktır." deniliyor. Şefaatli Paşaköy 753 kişilik bir nüfusa sahip ve önceden kasabaydı, hâlâ kanalizasyonu yok. Kanalizasyon yapılamamasının gerekçesini buradan Sayın Bakana soruyorum.

Son Güncelleme: 13.11.2019 21:26
Anahtar Kelimeler:
yozgat ta köyün kanalizasyon sistemi yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat'ta İnternetsiz köyde doğdu, şimdi Mars için araç geliştiriyor!
Yozgat'ta İnternetsiz köyde doğdu, şimdi Mars için araç geliştiriyor!
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak Hayatını Kaybetti!
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak Hayatını Kaybetti!
Ali Keven Çiftçilerin Sorunlarını ve Maden İşçilerini Meclise Taşıdı!
Ali Keven Çiftçilerin Sorunlarını ve Maden İşçilerini Meclise Taşıdı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim