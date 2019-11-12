Yozgat'ta İnternetsiz köyde doğdu, şimdi Mars için araç geliştiriyor!

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde yer alan Curali Köyü, bundan kısa bir süre önceye kadar insanların internet erişimi olmayan bir bölgeydi. Henüz 17 yıl önce o köyde doğan Elif Eda Güneş, çocukluk yaşlarında internetle tanışamamasına rağmen tamamen kendi imkanlarıyla kodlama öğrenmeye başladı. Elif, şu anda soyadının hakkını vererek parlamaya devam ediyor. Güneş, ülkemizdeki ve dünyadaki çeşitli büyük firmalar tarafından desteklenen uzay teknolojileri geliştirme topluluğu Ancha Space için çalışıyor. Topluluk için yazılımcı statüsünde görev alan Elif, Mars aracı geliştirme projelerinde rol alıyor.

Gzt'nin haberine göre; Elif, “Yozgat’ın internet çekmeyen küçük bir köyünde doğdum ve yazılım hayatım orada başladı. İnternet olmadığı için ve bu işi de öğrenmek istediğim için defter ve kalemimle birlikte kodlamaya başladım. Daha sonra bilgisayarıma ve internetime kavuştum, online ortamlarda kendimi geliştirmeye devam ettim” şeklinde kendini anlatıyor.

Elif, dünyanın en genç Mars aracı geliştiren takımında yer alıyor!

Başarılarına katkı sağlayan ekip arkadaşlarını da unutmayan Elif, “Dünyada ilk kez en genç ekip olarak, Avrupa’nın en büyük uzay yarışmalarından Rover’a katılmaya hak kazandık. Mars’taki gizli buzlanmalar için de proje gerçekleştirdim. Gizli buzlanmalarda araçta kontrol kaybı yaşadığınızda, yapay zekanın devreye girerek kontrolü devralması üzerine çalışıyorum. Onun dışında da sağlık alanında ve başka alanlarda da projeler gerçekleştirmeye çalışıyorum” dedi.

Kesinlikle yurt dışında çalışmak istemiyorum!

Çocukluğundan bu yana hayalinin insanlara bir şeyler öğretmek olduğunu aktaran Elif, “İleride de akademisyen olmak istiyorum. Şuan Prof. Dr. Derviş Karaboğa`nın destekleriyle Mustafa Akcanca ve Tuğberk Günver ile birlikte Erciyes Teknopark’ta proje geliştiriyorum. Yazılım öğrenmek isteyen insanlara ve projeleri olan insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Kesinlikle yurt dışında çalışmak istemiyorum. Ülkem adına çalışmak, benim gibi insanlarla birlikte projeler geliştirerek ülkemin teknoloji devi haline gelmesini istiyorum. Bunun için bilimsel çalışmalar desteklenmeli diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.