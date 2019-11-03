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Yozgat'ta Canlı Tavuk Yüklü Kamyonet Alev Alev Yandı

Yozgat'a Bağlı Çekerek ilçesinde canlı tavuk taşıyan kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yol ortasında alev alev yandı. İşte detaylar...

Yozgat'ta Canlı Tavuk Yüklü Kamyonet Alev Alev Yandı

Yozgat'a Bağlı Çekerek ilçesinde canlı tavuk taşıyan kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yol ortasında alev alev yandı. İşte detaylar...

03 Kasım 2019 Pazar 16:04
Yozgat'ta Canlı Tavuk Yüklü Kamyonet Alev Alev Yandı

Yozgat'a Bağlı Çekerek ilçesinde canlı tavuk taşıyan kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yol ortasında alev alev yandı. İşte detaylar...

Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç Köyü yakınlarında canlı tavuk taşıyan kamyonet bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kasada yüklü bulunan tavukların da telef olmadan kurtarıldığı, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak İleri Gazetesi

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yozgat ta canlı tavuk yüklü kamyonet alev alev yandı
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