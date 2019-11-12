"Yozgat'ta 73 Köyün Kanalizasyon Sistemi Yok"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oltay ve İktidar Milletvekillerine seslendi. " Yozgat'ta kanalizasyon sistemi olmayan 73 köy olduğunu biliyor musunuz" dedi.

Ali Keven'in konuşması şöyle;

Yozgat İl Özel İdaresinden aldığım resmî yazıya göre, Yozgat'ta kanalizasyon sistemi olmayan 73 köy bulunmaktadır yani Yozgat köylerinin yüzde 15'inde kanalizasyon yok. "Yozgat'a havaalanı yapacağız, hızlı tren yapacağız." diyenlere sesleniyorum, Sayın Fuat Oktay'a ve iktidar milletvekillerine buradan sesleniyorum: 21'inci yüzyılda ilimizde kanalizasyon eksiği olan 73 köy olduğunu biliyor musunuz?

Bakınız, Cihanpaşa köyümüz 230 kişilik bir nüfusa sahip ama "Yeterli ödenek ayrıldığı takdirde yapılacaktır." deniliyor. Pembecik köyü 116 kişilik bir nüfusa sahip ama kanalizasyonu yok. Boğazlıyan Bahariye köyü 349 kişilik bir nüfusa sahip "Yeterli ödenek ayrıldığı takdirde yapılacaktır." deniliyor. Şefaatli Paşaköy 753 kişilik bir nüfusa sahip ve önceden kasabaydı, hâlâ kanalizasyonu yok. Kanalizasyon yapılamamasının gerekçesini buradan Sayın Bakana soruyorum.