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Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezine 8 Ayda 200 Binden Fazla Asılsız Çağrı Geldi

Yozgat Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından "112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 8 AYLIK ÇAĞRI İSTATİSTİKLERİ" başlıklı bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda 2019 Ocak ile 2019 Ağustos ayları arasındaki çağrı istatistikleri paylaşıldı. İşte detaylar...

Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezine 8 Ayda 200 Binden Fazla Asılsız Çağrı Geldi

Yozgat Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından "112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 8 AYLIK ÇAĞRI İSTATİSTİKLERİ" başlıklı bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda 2019 Ocak ile 2019 Ağustos ayları arasındaki çağrı istatistikleri paylaşıldı. İşte detaylar...

03 Kasım 2019 Pazar 23:31
Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezine 8 Ayda 200 Binden Fazla Asılsız Çağrı Geldi

Yozgat Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından "112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 8 AYLIK ÇAĞRI İSTATİSTİKLERİ" başlıklı bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda 2019 Ocak ile 2019 Ağustos ayları arasındaki çağrı istatistikleri paylaşıldı. İşte detaylar...

Yayınlanan raporda 8 aylık zaman dilimi içerisinde 340 bin 220 çağrı yapıldığı ve bu çağrıların %59,17'lik oranını asılsız çağrılardan oluştuğu belirtildi. Bu oranda yaklaşık olarak 200 binden fazla asılsız çağrı yapıldığı gösteriyor.

%40,83 oranında asıllı çağrıların büyük çoğunluğunu da sağlık ile ilgili çağrılar oluşturuyor.

Asıllı çağrılarında %57,73'lük kısmını sağlık, %29,08'lik oranını emniyet, %9,13'lük oranını jandarma, %3,54'lük oranını itfaiye ve %0,31'lik oranını da orman ile ilgili çağrılar oluşturdu.

KPSSCAFE.COM.TR | ÖZEL HABER

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Son Güncelleme: 03.11.2019 23:41
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yozgat acil çağrı merkezine ayda binden fazla asılsız çağrı geldi
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