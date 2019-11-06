İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak Hayatını Kaybetti!

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, bu gün Boğazlıyan ilçesi güzergahında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Seyfi Bayrak’ın ölümü sevenlerini olduğu gibi Yozgat’ta da büyük üzüntüye neden oldu.

Yozgat eğitiminin önemli emektarlarından, İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak, içerisinde iki arkadaşının daha bulunduğu otomobil ile Boğazlıyan güzergahında trafik kazası geçirdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, Seyfi Bayrak olay yerinde vefat etti.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Daha önce Türkiye kamu Sen bünyesindeki Türk Eğitim Sen'in Yozgat şube başkanlığını da yapan seyfi Bayrak'ın vefatının ardından çok sayıda siyasi ve sendikacı mesaj yayımladı.

İYİ Parti Teşkilanlandırma Başkanı Koray Aydın, sosyal medya hesabından Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın vefatına ilişkin, "İYİ Parti Yozgat İl Başkanımız, Değerli Dava Arkadaşım Seyfi Bayrak geçirdiği trafik kazası sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yüce Allah kendisine gani gani rahmet etsin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesi, sevenleri ve #İYİPartiAilesi'nin başı sağ olsun." ifadelerinin yer aldığı bir mesaj yayımlarken, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığı sürecinde de beraber sendikacılık yaptığı bir dostunu kaybeden İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "İYİ Parti Yozgat İl Başkanımız, yıllarca birlikte sendikal mücadele yaptığım, Türk Eğitim Sen eski Yozgat Şube Başkanımız, dava arkadaşım, yiğit insan Seyfi Bayrak, geçirdiği trafik kazası sonucu Hakka yürümüştür. Üzüntümüz büyüktür. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral da sosyal medya hesabından Seyfi Bayrak'ın bir fotoğrafını paylaşarak, "İYİ Parti Yozgat İl Başkanımız, kıymet yol arkadaşımız, ülküdaşımız Seyfi Bayrak geçirdiği bir trafik kazası sonucu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kazada yaralanan partililerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Yokuş'tan Mesaj

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