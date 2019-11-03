Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlayacak olan fidan dikim kampanyasında 11 milyon ağaç dikilecek. Fidanlar 11 Kasım 2019 günü toprakla buluşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes, 11 Milyon Ağaç kampanyasında Yozgat 1. oldu.

Ağaçlandırma rekorunun kırılacağı etkinliğin Yozgat ayağında ise hedef 204 bin 650 fidan. Tüm Türkiye’de aynı anda 11 Kasım Pazartesi günü saat 11:11’de fidan dikimi yapılacak. Etkinlik kapsamında 3 saat içerisinde 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Bugün Fidan Yarın Nefes sloganıyla duyurulan kampanyada, İnternet üzerinden https://gelecegenefes.com adresine girildiğinde fidan dikim etkinliği alanlarına yönlendiriyor. Siteden isim ve mail adresi girilerek fidan alınabiliyor. Kampanyanın başladığı ilk hafta Yozgat'ta 204 bin 650 fidan sahiplenildi. %96'lık oranla Yozgat Türkiye genelinde 1. oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti; “Sevgili Vatandaşlarım, Bilmenizi isterim ki, Türkiye, orman varlığının önemini dünyada en iyi bilen ve örnek olan ülkelerin arasında başı çekiyor. 1839 yılında temelleri atılan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü 40 bini aşkın çalışanı ile hem vatanımızda hem de dünyada yaşayan tüm canlılara daha fazla nefes olabilmek için gece gündüz çalışıyor. 10 Temmuz 2018 tarihinde göreve geldiğimizde bir söz ile yola çıkmıştık. “Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanla büyüsün” demiştik. Çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde sözümüzde durmayı başardık. Çiftçimizin yüzü gülüyor, çocuklarımızı ormanlar içinde büyütme hedefine ulaşmak üzere, daha yeşil bir Türkiye için 11 Kasım 2019’da, 11 milyon fidanı geleceğe nefes olarak miras bırakıyoruz. 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz. Türkiye’yi Guinness Rekorlar Kitabı’na taşıyacak bu ağaçlandırma seferberliğine ‘Geleceğe Nefes’ adını veriyoruz. Gelin 11 Kasım 2019’da siz de “Geleceğe Nefes” seferberliğimize katılın, geleceğe nefes olun."

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