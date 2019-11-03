Bakanlık tarafından Ulaşımda ve İletişimde 66 YOZGAT Raporu Yayınlandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2003-2018 yılları arasında Yozgat'a yapılan ulaşım ve iletişim yatırımlarının raporu "ulaşımda ve iletişimde 66 Yozgat" başlığı ile yayınlandı. İşte detaylar...

Raporda Türkiye geneli için "Ülkemizin ulaşım ve iletişim alanındaki ihtiyacını karşılamak ve ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak için 2003 yılından bu yana 537 milyar TL yatırım yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

2003-2017 DÖNEMİNDE YAPILAN KARAYOLU ÇALIŞMALARI

Karayolları Genel Müdürlüğünün YOZGAT ilinde 440 km devlet yolu, 736 km il yolu olmak üzere toplam 1.176 km yol ağı bulunmaktadır. Bu yol ağının üstyapısının 232 km’si Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı, 869 km’si Sathi Kaplamalı ve 75 km’si ise diğer yollardır. Yozgat’taki 1.176 km uzunluğundaki yol ağımızın 373 km’si (%32) bölünmüş yoldur. İlimizde, daha önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna kadar 44 km bölünmüş yol yapılmışken, 2003-2018 yılları arasında 329 km bölünmüş yol yapılarak toplamda 373 km bölünmüş yol ağına ulaşılmıştır. 2003-2018 yılları arasında toplam bölünmüş yol uzunluğunda %748 artış gerçekleşmiştir. İlimizin Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Çorum komşu illeri ile karayolu bağlantıları bölünmüş yollar ile sağlanmıştır. 200 km uzunluğundaki Amasya ili karayolu bağlantısının 30 km’si Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde (Çorum ili üzerinden) olup, tamamı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 171 km uzunluğundaki Kayseri ili karayolu bağlantısı bölünmüş yol olarak tamamlanmış olup trafiğe açılmıştır.

Toplam uzunluğu 113 km olan Kırşehir ili karayolu bağlantısının 56 km’si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 205 km uzunluğundaki Tokat ili karayolu bağlantısının 62 km’si Yozgat sınırları içerisinde olup, 30 km’si bölünmüş yol olarak tamamlanmış, kalan kesimlerin önümüzdeki yıllarda tamamlanması hedeflenmektedir. Yozgat’taki karayolu ağının fiziki ve geometrik standartlarının daha iyi duruma getirilmesi, bölünmüş yolların yapımı, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi, yol üstyapısının standardının yükseltilmesi, trafik işaretlemelerinde ve sinyalizasyon sistemlerinde gelişmiş teknolojilerin kullanılması faaliyetleri ile trafik güvenliğinde ve seyahat konforunda önemli iyileştirmeler sağlanmıştır. Ayrıca yol kullanıcılarının seyahat sürelerinin ve taşıt işletme giderlerinin azalmasıyla ekonomimizde önemli katkılar elde edilmiştir.

Bu dönemde;

• Toplam uzunluğu 221 km olan Yerköy Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni Yolu’nun, Yozgat ili sınırlarındaki uzunluğu 211 km’dir. Yolun tamamı önceki yıllarda Sathi Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır. 159 km’lik kesimi Yozgat il sınırlarında olmak üzere toplam 169 km’lik kesimi ise Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalıdır.

• Toplam uzunluğu 75 km olan Boğazlıyan-Sarıkaya-(Sorgun-Çekerek) Ayrımı Yolu’nun tamamı önceki yıllarda Sathi Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır. 6 km’lik Sarıkaya şehir geçişi ve 1,9 km’lik Boğazlıyan şehir geçişi de Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.

• Toplam 37 km uzunluğunda olan Himmetdede Ayrımı-Boğazlıyan Yolu’nun Yozgat ili sınırlarındaki uzunluğu 23 km’dir. Yolun tamamı Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.

Toplam uzunluğu 8,5 km olan YozgatBozok Üniversitesi Yolu’nun tamamı Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.

• Toplam uzunluğu 3 km olan (SorgunSaraykent)Ayrımı-Saraykent Yolu’nun 1 km’lik kesimi Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Tek Yol, 2 km’lik kesimi ise Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.

• Yozgat-Akdağmadeni devlet yolunun Sarıkaya-Çekerek devlet yolu ile kesişim kavşağında Çekerek Köprülü Kavşağı trafiğe açılmıştır.

• 10,3 km uzunluğunda Sathi Kaplamalı tek yol olan (Zile-Alaca) Ayrımı-Aydıncık kesimi tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

• Toplam uzunluğu 18 km olan YozgatAlaca Yolu’nun tamamı Sathi Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır. Ayrıca 4 km’lik kesimi Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak trafiğe açılmıştır.

• Toplam uzunluğu 4,5 km olan Çekerek Çevre Yolu’nun tamamı Sathi Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.

• Toplam 25,2 km uzunluğunda olan Alaca-Çekerek-Zile Yolu’nun tamamı Sathi Kaplamalı tek yol yol olarak tamamlanmıştır.

• Uzunluğu 29,5 km olan AkdağmadeniŞarkışla yolunun 9,7 km’si Sathi Kaplamalı Tek Yol seviyesinde tamamlanmıştır.

• Toplam 4 km uzunluğundaki Çekerek Şehir Geçişinin 2,4 km’si Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak, 1,6 km’si ise Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Tek Yol olarak tamamlanmıştır.

• Toplam 3,8 km uzunluğunda ve tek yol standardında olan Yenifakılı Şehir Geçişi prefabrik parke olarak tamamlanmıştır.

• Toplam 3,2 km uzunluğunda ve tek yol standardında olan Uzunlu Şehir Geçişi prefabrik parke olarak tamamlanmıştır.

• Toplam 4,8 km uzunluğunda Çandır Şehir Geçişinin 3,5 km’si Bölünmüş Yol 1,3 km’si Tek Tol olarak prefabrik parke olarak tamamlanmıştır.

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