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Ali Keven Çiftçilerin Sorunlarını ve Maden İşçilerini Meclise Taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) söz alarak Yozgatlı çiftçilerin sorunlarını ve işten çıkarılan 130 maden işçisini gündeme getirdi. İşte detaylar...

Ali Keven Çiftçilerin Sorunlarını ve Maden İşçilerini Meclise Taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) söz alarak Yozgatlı çiftçilerin sorunlarını ve işten çıkarılan 130 maden işçisini gündeme getirdi. İşte detaylar...

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:52
Ali Keven Çiftçilerin Sorunlarını ve Maden İşçilerini Meclise Taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) söz alarak Yozgatlı çiftçilerin sorunlarını ve işten çıkarılan 130 maden işçisini gündeme getirdi. İşte detaylar...

Ali Keven şunları dile getirdi;

"Çiftçilerimize sertifikalı tohum desteği ve buzağı desteği hâlâ ödenmedi. Bir yılı geçmesine rağmen neden hâlâ ödenmiyor, bir açıklama yapılmadı. Çiftçilerimiz icra tehlikesiyle karşı karşıya. Bundan dolayı borç ertelemesi yapılmasını bekliyorlar. Çiftçilerimizin bu sorunlarını defalarca dile getirdik. Yüz binlerce çiftçi borcunu ödeyemiyor. Tarlasını bırakıp üretimi terk etmesini mi istiyorsunuz? Zaten yaklaşık 800 bin çiftçi tarım politikanızdan dolayı üretimi bıraktı. Yozgat'ta çiftçi dertli, esnaf dertli, işçi dertli, emekli dertli ve perişan. Akdağmadeni ilçemizde Yıldızlar Holding 130 maden işçisinin tazminatlarını bile ödemeden işten attı, işletmeyi kapattı. Bu şirket işçilerin üç buçuk aydır maaşlarını ve tazminatlarını ödemiyor. 130 maden işçisi "Biz hangi cumhuriyetin vatandaşlarıyız?" diye yazdıkları mektupla bana soruyorlar. Sizce bunlar hangi cumhuriyetin vatandaşlarıdır?"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiAli KevençiftçiMaden IşçileriYozgatlı
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