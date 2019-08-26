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Yozgatlı Şehit Uzman Çavuş Yunus Şahin Yozgat'ta Toprağa Verildi

Yozgatlı Şehit Uzman Çavuş Yunus Şahin Yozgat'ta Toprağa Verildi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:27
Yozgatlı Şehit Uzman Çavuş Yunus Şahin Yozgat'ta Toprağa Verildi

IRAK’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-3 harekatında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Şahin (24) memleketi Yozgat’ta toprağa verildi.

Biri kız iki kardeşi bulunan Şehit Şahin için Boğazlıyan İlçesine bağlı Eğlence köy mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Buradaki törene AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, ailesi ve köy halkı katıldı.
Şehidin Babası Nebi Şahin metanetini korurken, Annesi Şaziye ve kız kardeşi Zeynep Şahin ayakta durmakta güçlük çekti.

Eğlence köyü sakinleri köydeki bütün evleri Türk bayrakları ile donattı.

İl Müftüsü Salih Sezik’in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Şehit Uzman Çavuş Yunus Şahin köy mezarlığında toprağa verildi.

OĞLUMA SELAM GÖTÜR

Şehit Uzman  Çavuş Yunus Şahin’in cenaze törenine aynı köyde oğulları şehit olan annelerde katıldı. Şehit anneleri Şehit Yunus Şahin’in annesi Şaziye Şahin’i teselli ederken, göz yaşları döktüler. Daha sonra Şehit Yunus Şahin’in tabutu başına giden Şehit anneleri, burada ‘oğluma selam götür’ diyerek göz yaşı döktüler.

BİR OĞLUM DAHA VAR O DA FEDA OLSUN

Şehit Babası Nebi Şahin, oğlunun cenaze töreninde metanetini korudu. Baba Şahin, “Bu oğlumu hak yolunda şehit verdim. Gerekirse diğer oğlumu da şehit vermeye hazırım. Bu hainlerin önüne geçmek için. Allah bunlara fırsat vermesin. Allah ordumuza, milletimize yardım etsin. Güç, kuvvet versin” dedi.

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