Yozgatlı Genç Kendi İmkanları İle Klip Çekti!

Yozgatlı bir genç kendi imkanları ile şarkısına klip çekti. Yozgat sokaklarında çektiği video klip amatör imkanlarla olmasına rağmen çok beğenildi. Kendisine Kapris unvanını yakıştıran Yozgatlı Halil Ataman sözleri kendisine, müziği Alper Gölge'ye ait olan Sorman Artık isimli şarkıya klip çekti. Şarkı sözleri kısa zamanda internetten araştırılmaya başlandı. İşte Kapris sormam artık şarkı sözleri ve video klip...
Kendi imkanları çektiği klip için " kısıtlı imkanlarla çektik, Bir arkadaşım sağ olsun kameramanlık yaptı. Bende elimden geldiği kadar, içimden geldiği gibi klipte oynadım. İnşallah ilerde daha profesyonel işlere imza atacağız. Sormam artık isimli şarkımız ve klibimiz ile ilgili dinleyenlerden küçük bir ricamız var, youtube kanalımıza abone olur ve klibimizi beğenirlerle paylaşsınlar. Herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Kapris Sormam Artık Şarkı Sözleri şöyle;
(Verse 1)
Şu kirli ellerimden kuş misali kayıp gittin
Şükür ki Allah’a hep dualarımı alıp gittin
Sorun şu ki beklediğini sanıp gittin
Bekleseydin belki bi gün kapını çalar ben gelirdim
Üstesinden geldim yüreğim artık mest edildi
Dinledikçe besteleri ben dalıp dalıp gittim
Bu aşkta sanık oldum kır kalemi ver idamı
Izdırabım uçup gitsin kaderin oyunu bu
Mecburen oynuyorum senden gelecekse
Artık hayra yormuyorum bu sondu cidden öldün
Artık zehri kokluyorum ilham perim sendin öldün
Bu filmi sonluyorum…
(Nakarat)
Sormam artık gidenlere gitmelerinin nedeni ne?
Sen yüzünden kan doluyo şu aciz bedenime
Hiç bişey senin kadar ölüme yakın değildi be
Neden bu denli çıkmaz umutlarım söylesene
Üzgünüm sabahlarında uykulu adam yok yanında
Ayrı mevsim olduk artık kar yağar bu saçlarıma
Çünkü bu masalda prens kaldı kaf dağında
Yaralı kaldı sol yanım ve kanlar akar damla damla
Sormam artık gidenlere gitmelerinin nedeni ne?
Sen yüzünden kan doluyo şu aciz bedenime
Hiç bişey senin kadar ölüme yakın değildi be
Neden bu denli çıkmaz umutlarım söylesene
(Verse 2)
Penceremden her sabah küçük bir umut gözledim
Yağan bu kar altında kaldı mutlu sözlerim
Biliyorum bütün suç anlattığım katilim
Ellerimden kayarken o yeter sandım hayali
Sitem değilde Rabbim neden bu halde kalbim
Şimdi sevinç mutluluk keder tamami hayali
Uzakta olsan hala fotoğrafın duvarlarda
Sana yazılan şiirler bu parçamla ağıtlarda
Masamda derde derman aşk bu şarapta
Seninle mutluğu bi şişeyle değiştim ve
İçime dert dışıma sert bi darbe oldu gidişin
(Nakarat)
Sormam artık gidenlere gitmelerinin nedeni ne?
Sen yüzünden kan doluyo şu aciz bedenime
Hiç bişey senin kadar ölüme yakın değildi be
Neden bu denli çıkmaz umutlarım söylesene
Üzgünüm sabahlarında uykulu adam yok yanında
Ayrı mevsim olduk artık kar yağar bu saçlarıma
Çünkü bu masalda prens kaldı kaf dağında
Yaralı kaldı sol yanım ve kanlar akar damla damla
Sormam artık gidenlere gitmelerinin nedeni ne?
Sen yüzünden kan doluyo şu aciz bedenime
Hiç bişey senin kadar ölüme yakın değildi be
Neden bu denli çıkmaz umutlarım söylesene
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