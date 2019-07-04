Yozgatlı Genç Kendi İmkanları İle Klip Çekti!

Yozgatlı bir genç kendi imkanları ile şarkısına klip çekti. Yozgat sokaklarında çektiği video klip amatör imkanlarla olmasına rağmen çok beğenildi. Kendisine Kapris unvanını yakıştıran Yozgatlı Halil Ataman sözleri kendisine, müziği Alper Gölge'ye ait olan Sorman Artık isimli şarkıya klip çekti. Şarkı sözleri kısa zamanda internetten araştırılmaya başlandı. İşte Kapris sormam artık şarkı sözleri ve video klip...

Kendi imkanları çektiği klip için " kısıtlı imkanlarla çektik, Bir arkadaşım sağ olsun kameramanlık yaptı. Bende elimden geldiği kadar, içimden geldiği gibi klipte oynadım. İnşallah ilerde daha profesyonel işlere imza atacağız. Sormam artık isimli şarkımız ve klibimiz ile ilgili dinleyenlerden küçük bir ricamız var, youtube kanalımıza abone olur ve klibimizi beğenirlerle paylaşsınlar. Herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kapris Sormam Artık Şarkı Sözleri şöyle;

(Verse 1)

Şu kirli ellerimden kuş misali kayıp gittin

Şükür ki Allah’a hep dualarımı alıp gittin

Sorun şu ki beklediğini sanıp gittin

Bekleseydin belki bi gün kapını çalar ben gelirdim

Üstesinden geldim yüreğim artık mest edildi

Dinledikçe besteleri ben dalıp dalıp gittim

Bu aşkta sanık oldum kır kalemi ver idamı

Izdırabım uçup gitsin kaderin oyunu bu

Mecburen oynuyorum senden gelecekse

Artık hayra yormuyorum bu sondu cidden öldün

Artık zehri kokluyorum ilham perim sendin öldün

Bu filmi sonluyorum…

(Nakarat)

Sormam artık gidenlere gitmelerinin nedeni ne?

Sen yüzünden kan doluyo şu aciz bedenime

Hiç bişey senin kadar ölüme yakın değildi be

Neden bu denli çıkmaz umutlarım söylesene

Üzgünüm sabahlarında uykulu adam yok yanında

Ayrı mevsim olduk artık kar yağar bu saçlarıma

Çünkü bu masalda prens kaldı kaf dağında

Yaralı kaldı sol yanım ve kanlar akar damla damla

Sormam artık gidenlere gitmelerinin nedeni ne?

Sen yüzünden kan doluyo şu aciz bedenime

Hiç bişey senin kadar ölüme yakın değildi be

Neden bu denli çıkmaz umutlarım söylesene

(Verse 2)

Penceremden her sabah küçük bir umut gözledim

Yağan bu kar altında kaldı mutlu sözlerim

Biliyorum bütün suç anlattığım katilim

Ellerimden kayarken o yeter sandım hayali

Sitem değilde Rabbim neden bu halde kalbim

Şimdi sevinç mutluluk keder tamami hayali

Uzakta olsan hala fotoğrafın duvarlarda

Sana yazılan şiirler bu parçamla ağıtlarda

Masamda derde derman aşk bu şarapta

Seninle mutluğu bi şişeyle değiştim ve

İçime dert dışıma sert bi darbe oldu gidişin

(Nakarat)

Sormam artık gidenlere gitmelerinin nedeni ne?

Sen yüzünden kan doluyo şu aciz bedenime

Hiç bişey senin kadar ölüme yakın değildi be

Neden bu denli çıkmaz umutlarım söylesene

Üzgünüm sabahlarında uykulu adam yok yanında

Ayrı mevsim olduk artık kar yağar bu saçlarıma

Çünkü bu masalda prens kaldı kaf dağında

Yaralı kaldı sol yanım ve kanlar akar damla damla

Sormam artık gidenlere gitmelerinin nedeni ne?

Sen yüzünden kan doluyo şu aciz bedenime

Hiç bişey senin kadar ölüme yakın değildi be

Neden bu denli çıkmaz umutlarım söylesene

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