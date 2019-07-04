Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
gök gürültülü yağmurlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99382
ALTIN
254.874
DOLAR
5.5869
STERLIN
7.0469
EURO
6.3025
Ünlü Yazara Başörtülüleri Aşağılamaktan Hapis Cezası!
İşte memur ve emeklinin yeni maaşları
Erdoğan'dan kadın üniversitesi açıklaması
Ünlü Oyuncu Tatilde Hayatını Kaybetti!
HONOR 8S Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı

Yozgatlı Genç Kendi İmkanları İle Klip Çekti!

Yozgatlı bir genç kendi imkanları ile şarkısına klip çekti. Yozgat sokaklarında çektiği video klip amatör imkanlarla olmasına rağmen çok beğenildi. Kendisine Kapris unvanını yakıştıran Yozgatlı Halil Ataman sözleri kendisine, müziği Alper Gölge'ye ait olan Sorman Artık isimli şarkıya klip çekti. Şarkı sözleri kısa zamanda internetten araştırılmaya başlandı. İşte Kapris sormam artık şarkı sözleri ve video klip...

Yozgatlı Genç Kendi İmkanları İle Klip Çekti!

Yozgatlı bir genç kendi imkanları ile şarkısına klip çekti. Yozgat sokaklarında çektiği video klip amatör imkanlarla olmasına rağmen çok beğenildi. Kendisine Kapris unvanını yakıştıran Yozgatlı Halil Ataman sözleri kendisine, müziği Alper Gölge'ye ait olan Sorman Artık isimli şarkıya klip çekti. Şarkı sözleri kısa zamanda internetten araştırılmaya başlandı. İşte Kapris sormam artık şarkı sözleri ve video klip...

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:41
Yozgatlı Genç Kendi İmkanları İle Klip Çekti!

Yozgatlı bir genç kendi imkanları ile şarkısına klip çekti. Yozgat sokaklarında çektiği video klip amatör imkanlarla olmasına rağmen çok beğenildi. Kendisine Kapris unvanını yakıştıran Yozgatlı Halil Ataman sözleri kendisine, müziği Alper Gölge'ye ait olan Sorman Artık isimli şarkıya klip çekti. Şarkı sözleri kısa zamanda internetten araştırılmaya başlandı. İşte Kapris sormam artık şarkı sözleri ve video klip...

Kendi imkanları çektiği klip için " kısıtlı imkanlarla çektik, Bir arkadaşım sağ olsun kameramanlık yaptı. Bende elimden geldiği kadar, içimden geldiği gibi klipte oynadım. İnşallah ilerde daha profesyonel işlere imza atacağız. Sormam artık isimli şarkımız ve klibimiz ile ilgili dinleyenlerden küçük bir ricamız var, youtube kanalımıza abone olur ve klibimizi beğenirlerle paylaşsınlar. Herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kapris Sormam Artık Şarkı Sözleri şöyle;

(Verse 1)

Şu kirli ellerimden kuş misali kayıp gittin

Şükür ki Allah’a hep dualarımı alıp gittin

Sorun şu ki beklediğini sanıp gittin

Bekleseydin belki bi gün kapını çalar ben gelirdim

Üstesinden geldim yüreğim artık mest edildi

Dinledikçe besteleri ben dalıp dalıp gittim

Bu aşkta sanık oldum kır kalemi ver idamı

Izdırabım uçup gitsin kaderin oyunu bu

Mecburen oynuyorum senden gelecekse

Artık hayra yormuyorum bu sondu cidden öldün

Artık zehri kokluyorum ilham perim sendin öldün

Bu filmi sonluyorum…

(Nakarat)

Sormam artık gidenlere gitmelerinin nedeni ne?

Sen yüzünden kan doluyo şu aciz bedenime

Hiç bişey senin kadar ölüme yakın değildi be

Neden bu denli çıkmaz umutlarım söylesene

Üzgünüm sabahlarında uykulu adam yok yanında

Ayrı mevsim olduk artık kar yağar bu saçlarıma

Çünkü bu masalda prens kaldı kaf dağında

Yaralı kaldı sol yanım ve kanlar akar damla damla

Sormam artık gidenlere gitmelerinin nedeni ne?

Sen yüzünden kan doluyo şu aciz bedenime

Hiç bişey senin kadar ölüme yakın değildi be

Neden bu denli çıkmaz umutlarım söylesene

(Verse 2)

Penceremden her sabah küçük bir umut gözledim

Yağan bu kar altında kaldı mutlu sözlerim

Biliyorum bütün suç anlattığım katilim

Ellerimden kayarken o yeter sandım hayali

Sitem değilde Rabbim neden bu halde kalbim

Şimdi sevinç mutluluk keder tamami hayali

Uzakta olsan hala fotoğrafın duvarlarda

Sana yazılan şiirler bu parçamla ağıtlarda

Masamda derde derman aşk bu şarapta

Seninle mutluğu bi şişeyle değiştim ve

İçime dert dışıma sert bi darbe oldu gidişin

(Nakarat)

Sormam artık gidenlere gitmelerinin nedeni ne?

Sen yüzünden kan doluyo şu aciz bedenime

Hiç bişey senin kadar ölüme yakın değildi be

Neden bu denli çıkmaz umutlarım söylesene

Üzgünüm sabahlarında uykulu adam yok yanında

Ayrı mevsim olduk artık kar yağar bu saçlarıma

Çünkü bu masalda prens kaldı kaf dağında

Yaralı kaldı sol yanım ve kanlar akar damla damla

Sormam artık gidenlere gitmelerinin nedeni ne?

Sen yüzünden kan doluyo şu aciz bedenime

Hiç bişey senin kadar ölüme yakın değildi be

Neden bu denli çıkmaz umutlarım söylesene

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.07.2019 18:51
Anahtar Kelimeler:
yozgatlı genç kendi imkanları klip çekti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halı kilim sererek top oynayan çocuklar için halı saha yapılıyor
Halı kilim sererek top oynayan çocuklar için halı saha yapılıyor
Yozgat'ta en güzel halı saha
Yozgat'ta en güzel halı saha
CHP'li Ali Keven: YOZGAT'A BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN
CHP'li Ali Keven: YOZGAT'A BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim