Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nin Üçte İkisi Boş!

Milletvekili Keven, ziyaret edilen fabrikalarda yöneticilerden bilgi alarak talepleridinledi.Yozgat'a gelen yatırımcılar birsorun yaşarlarsa onlarla birlikte kapı kapı gezeceğini belirten Keven;

“Savunma, gıda ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren firmalarda yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediliyor. Bu sayının 20 bin olması için herkese iş düşüyor. TBMM'de ve Yozgat'ta istedikleri her zaman yanlarında olduğumu tüm yatırımcıların bilmesini isterim.Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 96 parsel yer var ama yalnızca 33 işletme bulunuyor. Bunlarında hepsi tam kapasite faal değil. AKP Yozgat'tan 17 yıldır çuval çuval oy aldı. Ancak Yozgat işsizlikten mustarip ve Yozgat'ın en büyük sorunu göç!Cumhurbaşkanı Erdoğan Yozgat'a gelip meydanlarda ‘Bozok yaylasının yiğit evlatları’ diye bağırdıkça işsizlik ve göç hep yükseldi.”

İktidar partisinden çıkan Yozgatlı bakanların Yozgat'a bakmadığı yönünde eleştirilerde bulunan Keven,

“Yozgatlı bakanlar maalesef Yozgat'a bakmadı. 17 yıldır göç önlenemedi. AKP Yozgat'ta her seçimde birinci parti çıktı. Ancak Yozgat kendi kaderine terk edildi ve yalnızca verdiği göçte birinci oldu. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan parsellerin üçte ikisi boş duruyor ama siyasi iktidar Yozgat'a ikinci OSB müjdesi veriyor ve alelacele Bozok OSB diye tabela dikiyor.Ortada sadece tabela var. 1997 yılında kurulan ilk OSB'nin ise üçte ikisi boş. Görüntü şunu gösteriyor bol nutuk ve hamasi sloganlarla Yozgat'ın 17 yılını tükettiler.”

Yatırımcının ayağına gitmek gerektiğini söyleyen Keven, yeni geliştirilen savunma araçlarının üretimine Yozgat’ın ev sahipliği yapmak istediğini veönergesini Sayın Fuat Oktay’a sunduğunu belirtti.

“Yozgat son dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Yozgatlı olmasından dolayı biraz umutlandı. Sorunlarına kalıcı somut çözümler üretilmesini bekliyor. Sayın Oktay'a ben projelerimi sundum. Kendisine yazılı soru önergesi ile ilettim.Savunma araçlarının üretimine Yozgat ev sahipliği yapmak istiyor. Bu önergem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın masasında değerlendirilmeyi bekliyor.Sayın Oktay’ındetaylı bir fizibilite çalışması yaptırması ilimiz için büyük önem arz ediyor. Yozgat artık işsizliğe ve her yıl artarak verdiği göçe somut bir çözüm bekliyor.”

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