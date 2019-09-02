Yozgat Lisesi pansiyonu ne oldu?

2013 yılında termosifon patlaması ile büyük maddi zarara uğrayan veardından 2017 yılında yıktırılanYozgat Lisesi Pansiyonu'nun yerine yeni öğrenci yurdu yaptırılmasını talep etti.

“Yaklaşık 70 yıl Yozgat’a lise öğrenimi görmek için gelen öğrencilere hizmet veren Yozgat Lisesi Pansiyonu’nun akıbeti nedir? Bu arazinin şuan ki hukuki durumu nedir? Yıkılan pansiyonun arazisine yeni bir yurt binası yaptırılacak mıdır? İhale çalışmaları varsa ne aşamadadır?Yıkımdan bugüne geçen 2 yıllık sürede Yozgat Lisesi Pansiyonu’nun yerine öğrenci yurdu yaptırılmamasının amacı nedir?Yozgat il merkezinde ve ilçelerinde lise ve orta okul düzeyinde öğrencilerin kaldığı hangi devlet yurtları vardır? Kapasiteleri ve kalan öğrenci sayısı kaçtır?Yurt binalarının yangın, mekanik ve elektrik tesisat kontrolleri en son ne zaman ve hangi kuruluşlara yaptırılmıştır?”

Yozgat'ta yeni öğrenci yurtları yapılması gerektiğini belirten Keven; ücretsiz, güvenli ve devletin denetiminde bir yurt hizmetinden yararlanmanın her yurttaşın hakkı olduğunu söyledi.

“Yozgat'ta öğrencilerimizi karanlık odakların merdiven altı yurtlarına mecbur hâle getirmemek için lise ve ortaokul düzeyinde yurt yapımına hız verilmelidir. Devletimizin denetiminde ücretsiz ve güvenli bir yurt hizmetini tüm öğrencilerimize ulaştırmak sosyal devletin bir görevidir.”

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