YOZGAT'IN SESİNİ DUYUN ARTIK!

“Düzce'de geçen hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle bugün doğal afet bölgesi ilan edildi. Düzce halkına tekrar geçmiş olsun hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

Ancak Yozgat'ta yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen AFAD Başkanlığı Yozgat'ı doğal afet bölgesi kapsamına almadı. Tüm ısrarlarımıza rağmen AFAD Başkanlığı ve Yozgat Valiliği bir koordinasyon sağlayıp zarar gören köyleri doğal afet bölgesi ilan edemedi. Bu sorun ne olacak diye AFAD Başkanlığı‘ndan bilgi istedik. Ancak geri dönüş bile sağlanmadı. TBMM'de konuşma yaptım, defalarca basın yoluyla yetkilileri göreve davet ettim. Ama bir açıklama dahi yapılmadı. Yozgat ne çekiyorsa Yozgat’ı umursamayan bürokratlardan çekiyor. Çünkü Yozgat'ın sesini duymuyorlar.

Her defasında Yozgat için kazanım olduğu söylenen Yozgatlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yozgat'a gelip zarar gören köyleri incelemeye bile gerek duymadı! Şimdi Yozgat Valiliği'ne, AFAD Başkanlığı'na ve ilgili bürokrasiye soruyorum Yozgat sizin için neden değersiz? Yozgat size ne yaptı? Yozgat'ta selde ölen birileri mi olması gerekiyordu? Yozgat'ta yaşanınca doğal afet değil ama Karadeniz'de yaşanınca doğal afet. Binlerce insanın ürünü heba oldu, evi yıkıldı, zarar gördü, eşyaları kullanılamaz duruma geldi! Evi yıkılan vatandaşa dalga geçer gibi bir naylon çadır verdiniz sadece. Valilik o vatandaşa bir konut bile yapamadı. Yozgat insanını yok sayan bu kurumlara bir kez daha sesleniyorum. Yozgat'ta yaşanan sel ve dolu afetini dikkate almanız için birilerinin ölmesi mi gerekiyordu?”

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