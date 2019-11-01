Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı: Baskın Yeteneklerinizi Keşfedin!

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Atatürk İlkokulu ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'na ziyaret gerçekleştirerek okul müdürü Mehmet Fidan'dan uygulanan projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve okul hakkında genel bilgiler alıp, okulun birimlerinde incelemelerde bulundu.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Müdür Yusuf Yazıcı, onlara baskın yeteneklerini keşfetmelerinin öneminden bahsederek, görüş ve önerilerini dinleyip sohbet etti.

Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı ,2023 Eğitim Vizyonu ,öğrencilerin duygusal ve akademik gelişim süreçleri, uygulanan projeler, robotik kodlamanın önemi, rehberlik faaliyetleri , öğrencilerin kendi yeteneklerini geliştirmeleri için uygun ortamın sağlanması, dezavantajlı öğrencilerin tespiti ,veli-öğrenci sorun analizi ve çözüm önerileri, beceri ve tasarım atölyeleri ,kazanımların davranışa dönüştürülme süreci ve kitap okuma alışkanlığı kazandırma konularından bahsederek, öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu.

''Tüm Çocuklarımızın Mutlu ve Umutlu Olması Ortak Paydamızdır'' diyen Yazıcı okulun yönetici, öğretmen ve çalışanlarına teşekkür edip ,ziyaretini sonlandırdı.

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