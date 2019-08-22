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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Saha Çalışmalarını Yakından Takip Ediyor!

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili personellerden bilgi aldı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Saha Çalışmalarını Yakından Takip Ediyor!

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili personellerden bilgi aldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:26
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Saha Çalışmalarını Yakından Takip Ediyor!

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Diş Hastanesi önü asfalt serimi, Spor Vadisi Bölgesi asfalt serimi ve yol çalışmaları, Cemil Çiçek Bulvarı menfez çalışması, Kapalı Hal Binası yanı yeni cadde açma çalışmalarını denetledi.

Çalışmaların sorunsuz bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı, açıklamalarda bulundu.

Başkanımız Köse, “Yaptığımız hizmetlerin hızlanması ve vatandaşlarımızın bir an önce yeni yollarına kavuşması için belediyemizin tüm imkanları seferber edildi. Ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Sadece asfalt atmış olmamak için estetiğe de önem veriyoruz. Kaldırım çalışmalarını, kavşak çalışmalarını önemli hesaplamalarla sürdürüyoruz. Diş Hastanesi önünde ki çalışmalarımızın önemli bir kısmı tamamlandı. Kapalı Hal Binası yanında açtığımız yeni caddemizin altyapısı tamamlandı. Kaldırım ve asfalt seriminin ardından son halini alacak. Menfez çalışmalarımızda hızla sürüyor. Spor Vadisi etrafında önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bölgenin eksiksiz olarak her tarafını asfaltlayacağız. Binlerce vatandaşımız burada ikamet ediyor. Yıllardır çile çekiyorlar. Bu yüzden bu bölgeye öncelik verdik. Çalışmalarımız bir planlama doğrultusunda devam edecek” dedi.

İşte çalışmalardan ve denetlemelerden kareler;

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