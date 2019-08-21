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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Düğmeye Bastı : Çile Sona Erecek

Yozgat Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından, Cemil Çiçek Bulvarı Elmar Düğün Salonu bölgesinde oluşan ani su ve sel baskınlarını önlemek amacı ile menfez çalışmaları başladı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Düğmeye Bastı : Çile Sona Erecek

Yozgat Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından, Cemil Çiçek Bulvarı Elmar Düğün Salonu bölgesinde oluşan ani su ve sel baskınlarını önlemek amacı ile menfez çalışmaları başladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:50
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Düğmeye Bastı : Çile Sona Erecek

Yozgat Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından, Cemil Çiçek Bulvarı Elmar Düğün Salonu bölgesinde oluşan ani su ve sel baskınlarını önlemek amacı ile menfez çalışmaları başladı.

Bölgede oturan vatandaşların çilesi haline gelen ani su ve sel baskınlarını önlemek için düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Celal Köse, açıklamalarda bulundu.

Başkan Köse, “ Yıllardır Cemil Çiçek Bulvarı bölgesinde oturan vatandaşlarımızın çilesi haline gelen ani su ve sel baskınlarını önlemek için çalışmalarımızı başlattık.  Yağan yağmurlarla birlikte bölgede oturan vatandaşlarımızın evlerinde su baskınları oluşuyordu.  Karayolları Bölge Müdürlüğü ile birlikte ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bölgede biriken yoğun suyun deplasesi için Elmar Düğün Salonu karşısında ki yer altı menfezinde çalışmalarımız başladı. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra menfeze gerekli bağlantılarımız yapılacak. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ani su ve sel baskını olmamasını hedefliyoruz” dedi.

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yozgat belediye başkanı celal köse düğmeye bastı çile sona erecek
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