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YOZGAT'A HOŞGELDİNİZ

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Bozok Üniversitesi'ni kazanarak şehrimize gelecek öğrencilere başarılar diledi.

YOZGAT'A HOŞGELDİNİZ

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Bozok Üniversitesi'ni kazanarak şehrimize gelecek öğrencilere başarılar diledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:41
YOZGAT'A HOŞGELDİNİZ

“Bozok Üniversitesi'ni kazanarak şehrimize gelecek olan sevgili öğrencilerimiz herzaman yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Ailelerine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gözünüz arkada kalmasın Yozgat insanı misafirperverdir. Ben öğretmen kökenli bir milletvekili olarak başları her sıkıştığında yanlarında olmaya hazırım.Meclis’te de Yozgat’ta da kapım her zaman sonuna dek açık. Bütün öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.”

Yozgat hakkında bilgi de veren Keven Yozgat'ın turizm değerlerine dikkat çekti.

“Yozgat'a okumaya gelen öğrencilerimize, ziyarete gelen ailelerine, görev yapan akademisyenlere Yozgat'ı çok iyi tanıtmalıyız. Rektörlük tarafından belli aralıklarla muhakkak geziler düzenlenmeli. Şehirle üniversitenin bütünleşmesi sağlanmalıdır. Çamlık’ta doğa yürüyüşleri yapmalarını, Sarıkaya Roma Hamamı’nı görmelerini, Akdağmadeni ormanlarında gezip Akdağ salebi içmelerini, tarihi konaklarımızıziyaret etmelerini,Aydıncık Kazankaya Kanyonu'nda ve Şefaatli Karanlıkdere'de yürüyüşe çıkmalarını, KerkenesHarabeleri'nigörmelerini ve kaplıcalarımıza muhakkak uğramalarını tavsiye ederim.”

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yozgat a hoşgeldiniz
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