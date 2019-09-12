Yeni çeltekte ne oluyor?

“Sorgun Yeni Çeltek kömür ocağı yıllardır TKİ ve Pankobirlik ortaklığıyla devam eden kamunun da güvencesinin olduğu bir maden ocağıdır. Ancak son dönemde gerek Sorgun’da gerekse Amasya’da bulunan ocaklarda çalışan madenciler sık sık maaşların geç ödenmesi ve işten çıkarılma tehdidi altında yaşıyorlar. Geçtiğimiz Salı günü Sorgun’da Maden-İş sendikasına üye madenciler iş bırakma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalıştılar. Ortada çok sıkıntılı bir şirketin ismi de dolaşıyor. Soma’da 301 madencinin ölümünden sorumlu olan Soma Holding’in sicilinin bu denli kabarık olmasına rağmen bu ocakları rödövans sitemiyle devraldığı ve işçilerin bu mağduriyetleri yaşamasının perde arkasında bu holdingin olduğu söylenmektedir. TKİ Genel Müdürlüğü bu ocakları Soma Holding’e devrederek bunca madencinin nasıl mağduriyetine sebep olduysa şimdi bu madencilerin sorunlarını gidermek zorundadır. Açık ocakta çalıştırılabilecekleri gibi muğlak ifadelerle oyalanan madencilerin sorunlarını gidermek amacıyla gerek TKİ Genel Müdürlüğü gerekse Bakanlık derhal harekete geçmelidir. Yıllardır ocakta alın teri döken katma değer üreten madencilerimizin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve çalışma barışının sağlanması gerekmektedir.”

Yozgat’ta zaten çok az sayıda bulunan çalışma sahalarının bu şekilde adım adım kapandığına ya da işçi çıkardığını söyleyen Keven;

“Yozgat yıllardır siyasi iktidara Türkiye ortalamasının üzerinde destek verdi ama maalesef Türkiye ortalamasının üzerinde bir ilgi ve yatırım görmedi. Bunun sonucunda da vatandaşlarımız göç etmek zorunda kaldı. Şimdi Sorgun’da maden işçilerinin yaşadığı sorunlar devam ederse yine göç etmeye devam edecekler. Kendini sorumlu hisseden tüm siyasileri de; işçilerin yaşadığı mağduriyetlere ve işten çıkarılma tedirginliğine karşı hassasiyet göstermeye davet ediyorum. Özellikle iktidar partisi mensubu vekillere daha çok iş düşüyor. Çünkü Yozgat sizi yıllardır bakan yaptı, milletvekili yaptı sizden de sorunlarına çözüm istiyor, mazeret istemiyorlar. Bu insanlara kayıtsız kalamazsınız.”

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