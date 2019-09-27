Tüik verilerine göre iç anadolu yoksullaşıyor!

“Yozgat, Sivas ve Kayseri illerini içine alan TR72 bölgesinde 2017 yılında 6 bin 999 lira olan yoksulluk sınırı 2018 yılı için 8 bin 430 liraya yükselmiştir. Yani hayat pahalılığı durmadan yükseliyor.TÜİK’inkriterlerine göre yoksul olan kişi sayısı 2017 yılında 173 bin kişiden 2018 yılında 271 bin kişiye yükselmiştir. Yoksulluk oranı da% 7,3’ten % 11,4’e yükselmiştir. Bu açıklanan veriler çok vahim bir duruma işaret ediyor.”

Yaşanan ekonomik krizin işsizliği ve yoksulluğu artırdığını bunu siyaset için değil toplumsal bir yaraya dikkat çekmek için söylediğini belirten Keven,

“Göreve geldiğimden bu yana Yozgat için Yozgatlı hemşerilerim için ilgili yerlere hemşerilerimin sesini duyurmak için çabalıyorum. Çiftçi olsun, esnaf olsun, işçisi işsizi yüzbinlerce mağdur insanın sesini duyurmaya çalışan Yozgatlının sesi olmak için uğraşıyorum. Çünkü Yozgat işsiz ve devamlı göç veriyor. Çünkü başlıca geçim kaynağı tarım olan Yozgat’ta çiftçilerimiz emeğinin karşılığını alamamaktan dertli, borçlarını ödeyemiyorlar.Ülkenin kaynaklarını betona, faize ve zırhlı makam araçlarına yatıran bu zihniyet Yozgat’a yoksullaşmadan ve göçten başka bir şey sunmadı. Çiftçinin borçlarını bile ertelemiyorlar. Borçları ertelenmezse haciz gelecek diyoruz duymazdan geliyorlar. ÖTV’siz mazot verin, uzun vadeli tohum verin yoksa tarlalarını ekemeyecekler diyoruz duymazdan geliyorlar. Yozgat acilen yatırımda öncelikli iller kapsamına alınmalıdır. Teşvik bölgesi 5. Bölgeden 6. Bölgeye alınmalıdır. Yozgat için Sayın Fuat Oktay’ın başkanlığında acil eylem planı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Siyasi iktidar bu sorunları görmezden gelmeye devam ederse TÜİK’in açıkladığı yoksullaşma verilerinin daha kötü bir hal alacağı hepimizce malum. Yozgat’ın getirildiği bu noktayı halkımızın takdirine bırakıyorum.”

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