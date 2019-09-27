Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104959
ALTIN
271.366
DOLAR
5.6647
STERLIN
6.9788
EURO
6.1918
Akdeniz Üniversitesi Çok Sayıda Hemşire ve Sağlık Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KPSS'siz Sürekli İşçi alacak
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...
En Az Lise Mezunuysanız bu işe başvurabilirsiniz! 15 Bin TL Maaş, Ücrersiz ev, elektirik, su ve dahası...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet güvencesi 150 bin liraya çıkarıldı

Tüik verilerine göre iç anadolu yoksullaşıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamış olduğu yoksulluk verileri hakkında konuştu.

Tüik verilerine göre iç anadolu yoksullaşıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamış olduğu yoksulluk verileri hakkında konuştu.

27 Eylül 2019 Cuma 15:37
Tüik verilerine göre iç anadolu yoksullaşıyor!

“Yozgat, Sivas ve Kayseri illerini içine alan TR72 bölgesinde 2017 yılında 6 bin 999 lira olan yoksulluk sınırı 2018 yılı için 8 bin 430 liraya yükselmiştir. Yani hayat pahalılığı durmadan yükseliyor.TÜİK’inkriterlerine göre yoksul olan kişi sayısı 2017 yılında 173 bin kişiden 2018 yılında 271 bin kişiye yükselmiştir. Yoksulluk oranı da% 7,3’ten % 11,4’e yükselmiştir. Bu açıklanan veriler çok vahim bir duruma işaret ediyor.”

Yaşanan ekonomik krizin işsizliği ve yoksulluğu artırdığını bunu siyaset için değil toplumsal bir yaraya dikkat çekmek için söylediğini belirten Keven,

“Göreve geldiğimden bu yana Yozgat için Yozgatlı hemşerilerim için ilgili yerlere hemşerilerimin sesini duyurmak için çabalıyorum. Çiftçi olsun, esnaf olsun, işçisi işsizi yüzbinlerce mağdur insanın sesini duyurmaya çalışan Yozgatlının sesi olmak için uğraşıyorum. Çünkü Yozgat işsiz ve devamlı göç veriyor. Çünkü başlıca geçim kaynağı tarım olan Yozgat’ta çiftçilerimiz emeğinin karşılığını alamamaktan dertli, borçlarını ödeyemiyorlar.Ülkenin kaynaklarını betona, faize ve zırhlı makam araçlarına yatıran bu zihniyet Yozgat’a yoksullaşmadan ve göçten başka bir şey sunmadı. Çiftçinin borçlarını bile ertelemiyorlar. Borçları ertelenmezse haciz gelecek diyoruz duymazdan geliyorlar. ÖTV’siz mazot verin, uzun vadeli tohum verin yoksa tarlalarını ekemeyecekler diyoruz duymazdan geliyorlar. Yozgat acilen yatırımda öncelikli iller kapsamına alınmalıdır. Teşvik bölgesi 5. Bölgeden 6. Bölgeye alınmalıdır. Yozgat için Sayın Fuat Oktay’ın başkanlığında acil eylem planı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Siyasi iktidar bu sorunları görmezden gelmeye devam ederse TÜİK’in açıkladığı yoksullaşma verilerinin daha kötü bir hal alacağı hepimizce malum. Yozgat’ın getirildiği bu noktayı halkımızın takdirine bırakıyorum.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
tüik verilerine göre anadolu yoksullaşıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşkur Neden Kurayla Almıyor?
İşkur Neden Kurayla Almıyor?
Yozgat'ta Kahreden Kaza: Uzman Onbaşı Hayatını Kaybetti
Yozgat'ta Kahreden Kaza: Uzman Onbaşı Hayatını Kaybetti
"Makam aracına para var çiftçiye yok!"
"Makam aracına para var çiftçiye yok!"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim