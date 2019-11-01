Sağlık Bakanı'na Yozgat Şehir Hastanesi Soruları!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ünal Demirtaş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevaplaması istemi ile Yozgat Şehir Hastanesi ile ilgili sorular yöneltti. Hastaların müşteri olarak görüldüğünü iddia eden CHP'li Demirtaş, acil hasta taşıyan ambulansların hastanelere verilen doluluk oranı sözü nedeniyle Şehir Hastanelerine yönlendirildiğini de iddia etti.

CHP'li Ünal Demirtaş'ın soru önergesi şöyle;

Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini hızlı, kaliteli ve parasız bir şekilde karşılanmasını sağlamak, sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Bu ilke gereği sağlık hizmetlerinde öncelikle insan sağlığının ve buna bağlı olarak da kamu yararının gözetilmesi gerekmektedir. Sağlık sektöründe yaşanan sorunların çözüleceği ve sağlıkta dönüşüm yaratacağı iddiaları ile 2017 yılından itibaren farklı şehirlerde, şehir hastaneleri açılmıştır. 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle, Türkiye genelinde hizmet vermekte olan ve yandaş şirketlerin yaptığı 10 şehir hastanesi bulunmaktadır. Kamu-özel ortaklığı modeli ile yapılan şehir hastaneleri, lanse edildiği gibi sağlıkta sorunların çözümü olmamış, aksine sağlık sektörüne, çalışanlar ve hastalar açısından yeni ve büyük sorunlar eklemiştir. Sağlıktaki bu yeni durum zaten bozuk olan sağlık sistemini tamamen bozmuştur. Kamu —özel sektör ortaklığı olarak tanımlanan bu sistemde; kamunun tahsis ettiği arazi üzerine, projenin ihalesini alan şirket tarafından Sağlık Bakanlığı'nın istediği plan çerçevesinde inşaat yapılmaktadır. Bu hastane binasında ise Sağlık Bakanlığı 25 yıllığına kiracı olmaktadır. Hastane binası dışında yapılan otopark, otel ya da alışveriş merkezi gibi yapılar da şirket tarafından işletilmektedir. Bununla birlikte Bakanlık şirkete, hastane yatakları için yüzde 70 doluluk garantisi vermektedir. Üstelik doluluk garantisinin karşılanabilmesi için şehir hastanelerinin bulunduğu yerlerde 112 Acil ambulanslarının şehir hastanelerine yönlendirildiği ifade edilmektedir. Kent merkezlerine çok uzak yerlerde, birer şirket mantığı ile inşaa edilen, hastayı müşteri, sağlık çalışanlarını da bu işletmelerin birer çalışanı olarak gören bu anlayış toplum sağlığına hizmet etmemektedir. Bu sistemde temel amaç kar elde etmektir.

Oysa sosyal devlet ilkesi gereği bir kamu hizmeti olan sağlıkta temel amaç insan sağlığı, sağlık hizmetleri de parasız ve erişilebilir olmalıdır. Vatandaşları sürekli mağdur eden bu sistemin kamuya zararı da önümüzdeki yıllar içinde katlanarak büyüyecektir. Bu çerçevede;

1) Yozgat Şehir Hastanesi'nin açılmasından bugüne kadar, tedavi için başvuran hasta sayısı kaçtır?

2) Bu hastalardan kaçı ayakta tedavi olmuştur?

3) Bu hastalardan kaçı yatarak tedavi olmuştur?

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