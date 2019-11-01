Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rıza Kayaalp ve Milli Güreşçilerle Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar askeri olimpiyatlarda başarı gösteren milli güreşçilerimizle bir araya geldi. Buluşma Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Bakan Akar, Dünya Askerî Olimpiyat Oyunları'nda Madalya Kazanan Güreşçilerimizle Bir Araya Geldi" başlığıyla duyuruldu.

BAKAN AKAR RIZA KAYAALP VE GÜREŞ MİLLİ TAKIMINI KABUL ETTİ

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatani görevlerini yaptıkları sırada 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında başarılı olan sporcularla bir araya geldi. Bakan Akar, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül, 74 kiloda bronz madalya kazanan Soner Demirtaş, 97 kiloda bronz madalya kazanan Fatih Yaşarlı, 65 kiloda bronz kazanan Selahattin Kılıçsallayan ile grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile güreş takımı kaptanı, antrenörü ve kafile komutanını kabul etti.

"ASKER ÜNİFORMASI İLE DAHA HEYBETLİ OLMUŞSUNUZ"

109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele ettiği oyunlarda, madalya kazanan sporcularla tek tek sohbet eden Bakan Akar, "Asker üniforması ile daha da heybetli olmuşsunuz." ifadesini kullandı. Sporcularımızdan müsabakalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılarla tüm milleti gururlandıran sporcularımızın, bu kez de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) çatısı altında, Dünya Askerî Oyunları'nda aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattıklarını söyledi.

Ata sporu olan güreşin, tarih ve kültürde de ayrı bir yerinin olduğunu belirten Bakan Akar, sporun yaygınlaşmasının önemine de değindi. Bununla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları yaptığını aktaran Bakan Akar, gençlerin sporla, sanatla uğraşmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Sporda kazanılan başarıların tüm milleti sevindirdiğini, kenetlenmeyi artırdığını ifade eden Bakan Akar, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Milli güreşçilerimiz de Dünya Askeri Oyunları’nda madalya kazanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Birçok şampiyonada madalya kazandıklarını ancak TSK çatısı altında madalya kazanmasının kendilerine ayrı bir gurur verdiğini ifade eden milli güreşçilerimiz, aldıkları madalyalarla Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiğe moral vermekten de memnuniyet duyduklarını söyledi.

2020 olimpiyatlarında da altın madalyayı hedeflediklerini belirten güreşçilerimiz, Bakan Akar'ı milli takım kampına davet ettiler.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da yer aldığı görüşmenin sonunda Bakan Akar, madalya kazanan güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.