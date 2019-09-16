"Makam aracına para var çiftçiye yok!"

“Çiftçilerimize sertifikalı tohum desteği hala ödenmemiştir. Biliyorsunuz ki Ekim ayı yaklaştı. Yani geçen yıl ektiği buğdayını çoktan hasat etti. Şimdi ise yeniden ekim yapacak ama bir yıl önce ki tohum desteğini hala alamadı.Normalde Ocak-Şubat aylarında ödenen destekleme ödemesi bu tarih itibariyle ödenmemiştir. İki gün önce 80 milyon liraya Almanya’dan 4 adet zırhlı araç alındı. Saray kendi lüks harcamalarına, makam araçlarına para bulurken sıra çiftçimize gelince cimriliği tutuyor.Bunun adı vicdansızlıktır. Bunun adı insafsızlıktır.”

Çiftçi Gırtlağına Kadar Borç İçinde

“Tarım ve Orman Bakanı’na sorduk cevap gelmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’a çiftçilerimizin bu taleplerini ilettik soru önergesi verdikcevap gelmedi. Çünkü yeni sistemde sarayın halka ve onun vekillerine karşı bir bilgilendirme yapma anlayışı yok. Sarayın 2018 yılı harcaması açık ve örtülü toplam üç buçuk milyar lira. Yani istenirse saraya para var.Çiftçimiz biran önce tohum desteğinin ödenmesini bekliyor. Çiftçimiz gırtlağına kadar borç içinde ve bu ödemeyi çok acil bekliyor.”

Çiftçilerin Tarım Kredi ve banka borçlarının ertelenmesi gerektiğini kaydeden Keven, çiftçinin traktörüne, tarlasına haciz gelebileceğini söyleyerek yetkilileri uyardı.

“Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ’ne olan toplam borcu 10 milyar lira. BDDK verilerine göre bankalara olan toplam borcu 108 milyar lira. Ve Ağustos-Eylül döneminde bu borçların vadesi geldi. Ancak çoğu bölgede ya kuraklık oldu ya da aşırı yağışlarla afet vurdu. Çiftçi zaten geçinemiyor ve tarlasını terk ediyor. Birde bu durumda borcu eğer ertelenmezse traktörüne haciz gelecek, evine haciz gelecek, ekim yapacağı mimzerine haciz gelecek, maaşına haciz gelecek, tefecinin eline düşecek yani iflas edecek.İpoteği, haczi olmayan çiftçi neredeyse kalmadı sayelerinde! Cumhurbaşkanı bir kararnamesiyle ithalat izni verebiliyor. Bir kararnameyle çiftçinin borçlarını da erteleyebilir diye düşünüyoruz.”

Elektrikte soygun gibidağıtım bedeli alınmasına tepki gösteren Keven, 25 bin lira fatura kesilen bir çiftçiye yansıyan dağıtım bedelinin 5 bin lira olduğunu söyledi.

“Acaba bu dağıtım şirketi elektriği tarlaya helikopterle mi getiriyor? Ayrıca faturada 315 lira TRT Payı, 157 lira da Enerji Fonu adında kalemler bulunmaktadır. % 18 oranında Katma Değer Vergisialınıyor. Bu faturalarla çiftçimizin sulama yapması imkânsız hale geldi. Halka yansıtılan bu vergilere rağmen 9759 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yat, tekne ve kotralarda KDV’nin % 1’e düşürüldüğü ÖTV’nin ise sıfırlandığı bilinen bir gerçektedir.Allah aşkına çiftçimizin faturası mı önemli yoksa zenginin yatı mı önemli? Halkımızın takdirine bırakıyorum.”

Yozgat’ta aşırı yağış sonrası oluşan taşkın afetini de hatırlatan Keven,

“Tüm bunların üstüne birde Yozgat’ta bundan üç ay önce aşırı yağış sonucu doğal afet yaşandı. Yaklaşık 70 bin dekar buğday, arpa ve nohut ekili alanda büyük hasar oluştu. Birçok köyde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Evler, köprüler yıkıldı.Ancak Yozgatdoğal afet bölgesi ilan edilmedi. Bir açıklama dahi yapılmadı. Yozgat görmezden gelindi.”

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