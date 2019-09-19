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İşkur Neden Kurayla Almıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat genelinde İŞKUR tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) ile alınacak işçi alımı hakkında uyarılarda bulundu.

İşkur Neden Kurayla Almıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat genelinde İŞKUR tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) ile alınacak işçi alımı hakkında uyarılarda bulundu.

19 Eylül 2019 Perşembe 09:13
İşkur Neden Kurayla Almıyor?

“Yozgat Merkez ve ilçelerine İŞKUR tarafından TYP uygulaması ile 9 aylığına ve okullarda istihdam edilmek üzere 500 temizlik ve 190 güvenlik görevlisi alınıyor. Başvuru süresi çok kısa tutulduğunu öğrendik. 16 Eylül’de başladı veson başvuru 20 Eylül.

Tüm uyarılarıma rağmen bu alım kura ile değil listeyle alınıyor! Noter önünde kura ile alınıp hiç bir soru işaretine yer bırakmamak varken neden liste yöntemi tercih edildi? Bu listelerin hep birlikte takipçisi olacağız.”

Kanuna göre öncelik verilmesi gereken kişilere ve hane halkı geliri sınırına dikkat çeken Keven,

“Öncelik birinci listede ki kadın, genç, engelli ve terör mağdurları. Ayrıca hane halkı toplam geliri asgari ücretin 1.5 katını yani 3 bin lirayı geçmeyecek.5 milyon işsizin olduğu günümüzde bu işe 9 aylığına geçici bile olsa ihtiyacı olan binlerce insan var. Yozgat'ta ihtiyacı olan binlerce insan var. Bu başvuruların hakkaniyetli bir şekilde değerlendirilmesini Valimiz Sayın Kadir Çakır’dan istirham ediyorum. Bu listelerin şeffaf düzenlenip düzenlenmediğinin ben takipçisiyim, duyarlı tüm hemşerilerim de lütfen takipçisi olsun.”

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işkur neden kurayla almıyor
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