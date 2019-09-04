Elektrikte soygunun adı dağıtım bedeli!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği yazılı soru önergesinde elektrik ve doğalgaz faturalarını gündeme getiren Keven, elektrik dağıtım bedeline bir sınırlama getirip getirilmeyeceğini sordu. Yüksek doğalgaz ve elektrik faturaları hakkında bir açıklama yapan Keven, şunları kaydetti.

ÇİFTÇİ TARLASINI SULAYAMIYOR!

“Elektrik kullanan vatandaşlarımızın yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de dağıtım bedelinin çok yüksek olması. Tarımsal sulama yapan, üretmek isteyen çiftçilerimizin sulama suyu için kullandıkları elektrikte de çok yüksek meblağlar var. Bu durum çiftçinin girdi maliyetlerinin yükselmesine sebep olmaktadır. Örneğin, 25 bin lira fatura kesilen bir çiftçimize yansıyan dağıtım bedeli 5 bin liradır. Bu sadece bir ayda istenen para! Dağıtım şirketi bu elektriği tarlaya özel helikopterle mi getiriyor? Bu denli yüksek dağıtım bedelinin gerekçesi nedir? Bu yüksek oranlarla çiftçimizin sulama yapması imkânsız hale gelmektedir.”

YAT ALIRSAN KDV % 1, ELEKTRİKTE % 18!

“Elektrik faturasında TRT Payı, Enerji Fonu adında kalemler bulunmaktadır. Yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) alınmaktadır. Elektrik faturasının % 37’si kullanılan elektrik bedelinin dışında alınan kalemlerdir. Halka bu denli yüksek vergiler yansıtılmakta iken OHAL döneminin ürünü olan 2017/9759 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yat, tekne ve kotralarda KDV % 1’e düşürüldü, ÖTV ise sıfırlandı. Bunun adı insafsızlıktır! Bunun adı vicdansızlıktır!”

DOĞALGAZA BİR YILDA % 54 ZAM!

“Doğalgaza son bir ayda on beş gün arayla iki defa yüzde 15 zam yapıldı. Bir yılda doğalgaza yapılan toplam zam yüzde 54’e ulaştı. İşçiye, memura, emekliye yüzde 4 zam veren Saray çevresi doğalgaza bir yılda yüzde 54 zam yaptı. Vatandaşın doğalgaz kullanımı neredeyse imkânsız hale geldi. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yat ve lüks teknede yüzde 1’e düşürülen KDV, elektrik ve doğalgaz gibi en insani ihtiyaçta yüzde 18 oranında alınmaktadır. Vatandaş tezek mi yaksın? Doğalgazda acilen hem indirim yapılmalı hem de KDV düşürülmelidir.”

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