CHP'li Ali Keven: Çiftçiler Ağır Borç Yükü Altında Eziliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de yaptığı konuşmada çiftçilerin ağır borç yükü altında ezildiğini söyledi.

Yozgat’ta borçları yüzünden cezaevine giren çiftçiye dikkat çeken Keven, cezaevinden gelen mektubu göstererek çiftçilerin borçları ertelenmediği takdirde yüz binlerce çiftçinin de aynı sonu yaşayacağını ifade etti.

“Çiftçilerimizin bu sorunlarını defalarca dile getirdik. Borçlarının faizsiz ertelenmesini bekliyorlar. Sayın bakan eğer bu konuşmaları dinleseydi şimdiye kadar bir çözüm üretmesi gerekirdi. Ancak nedense sayın bakan bu sorunları duymazdan geliyor. İthalat yapılacağı zaman açıklamalar yapan sayın bakan konu çiftçinin sorunu olunca nedense konuşamıyor. Geçen hafta basına da yansıdığı üzere Yozgat’ta Ali İhsan Yılmaz adında bir çiftçimiz borçlarını ödeyemediği için cezaevine düştü! Bu mektup cezaevinden geldi. Bu utanç vesikası değil de nedir? Yüz binlerce çiftçi de borcunu ödeyememekten dertli. Çiftçinin, köylünün, tarımın sesini duyun artık.”

Tarım ve Orman Bakanı’nı ‘icralık olup cezaevine giren çiftçi Ali İhsan Yılmaz gibi’ yüz binlerce çiftçinin sorunlarına ve borç erteleme taleplerine duyarsız kalmakla suçlayan Keven,

“Çiftçi Ali İhsan Yılmaz, memleketi Yozgat Yerköy’de şekerpancarı ekiyor. Yani Çorum Şeker Fabrikası’nın sözleşmeli üreticisi. AKP’nin özelleştirdiği şeker fabrikalarından biri olan Çorum Şeker Fabrikası ise ‘alımları kapattık’ dedi ve bu çiftçinin 800 ton şekerpancarı tarlada çürümeye terk edildi. Bunun neticesinde de borçlarını ödeyemez hale geldi. Çiftçilerin sesini duyun ve bu haciz dosyalarına bir çözüm bulun. Acil çiftçi borçlarını erteleyin. Ayrıca 1 yıldır çiftçiler sertifikalı tohum desteğini ödenmesini bekliyor, yine ödenmeyen buzağı desteğini bekliyorlar. Zırhlı Mercedes almak yerine çiftçilerin beklediği destekleme ödemelerini biran önce ödeyin.”