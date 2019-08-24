CHP'Lİ Ali Keven: Yozgat Bozok OSB'de Tabela Var, Fabrika Yok!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çalatlı bölgesinde kurulacağı söylenen Bozok Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulundu.

“Bozok Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sadece tabelası olan ve Yozgat'ın Çalatlı bölgesinde kurulacağı söylenen ikinci organize sanayi bölgesidir.

Yozgat, maalesef sanayi alanında yatırım alamayan ve bundan dolayı da devamlı göç veren bir ildir. Hizmet sektöründe kamu yatırımlarını da çok geç almıştır. Ancak hizmet sektörü bir yere kadar olup sanayi sektörü olmadığı sürece Yozgat göç vermeye devam edecektir. Devletin Tekel Fabrikası ise bu iktidar döneminde yıkılıp yerine AVM yapılmıştır.

Yozgat'ta Sarayköy sınırlarında zaten bir OSB bulunmaktadır. Ama 1997 yılında kurulduğundan beri ne yazık ki burası tam kapasiteye ulaşamamış ve arzu edilen ağır sanayi yatırımlarına kavuşamamıştır. Yerköy ilçesinden OSB'ye yük taşımacılığı için 15 kilometrelik bir demiryolu hattı bile yapılamamıştır. Mevcut OSB bile ilgiden mahrum iken ikinci OSB yapıyoruz diyerek Yozgat halkını oyalayan siyasileri iyi tanıyoruz. Tabelasını görüp sanayi bölgesini ve fabrikaları göremeyen halk soruyor bu iş tabelayla mı olur diye! Ancak 17 yıldır Yozgatlıyı oyalayan siyasi iktidar bir açıklama yapamıyor.

Yozgat özel sektörden yatırım alamıyorsa kamu-özel işbirliğiyle yapılan savunma sanayisi yatırımlarını alabilir. Yeni üretilecek savunma araçlarının üretiminin Yozgat'ta yapılmasına yönelik önergem Sayın Fuat Oktay'ın masasında durmaktadır. Tüm siyasilere çağrımdır; gelin Yozgat halkını tabelalarla oyalamayalım somut bir sanayi yatırımı kazandıralım.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız