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CHP'li Ali Keven: YOZGAT'A BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN

Yozgat Merkez köylerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileyen Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven zarar gören bölgenin “doğal afet bölgesi” ilan edilmesini istedi.

CHP'li Ali Keven: YOZGAT'A BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN

Yozgat Merkez köylerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileyen Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven zarar gören bölgenin “doğal afet bölgesi” ilan edilmesini istedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:48
CHP'li Ali Keven: YOZGAT'A BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN

Yozgat Merkez köylerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileyen Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven zarar gören bölgenin “doğal afet bölgesi” ilan edilmesini istedi.

“Merkez Lök, Topçu, Başınayayla, Azizli, Azizlibağları, Büyukincirli, Battal Şefaatli Paşaköy, İbrahimhacılı ile Yerköy Sarayköy'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonucu maalesef büyük miktarda maddi zarar oluşmuştur. Yaklaşık 55 bin dekar buğday, arpa ve nohut ekili alanda büyük hasar oluşmuştur. Birçok köyde köprü, bahçe duvarı, ahır gibi yapılar yıkılmıştır. Kanalizasyon boruları zarar görmüştür. Gökçekışla köyünde bir vatandaşımızın evinin yarısı yıkılmış ve eşyaları zarar görmüştür. Yine aynı köyde bir tavuk çiftliğinde 600 tavuk telef olmuştur. Birçok köyde çok sayıda küçükbaş hayvan telef olmuştur. Yozgat'ta zarar gören bölge doğal afet bölgesi ilan edilmelidir. İlgili yerlere bu talebi ilettim. Ayrıca zarar gören çiftçilerimizin borçları ertelenmeli ve faizleri silinmelidir. Yıkılan yapıların onarımı veya yeniden yapımı sağlanmalıdır. Doğal afet ilan edilerek sigortası bulunmayan vatandaşlarımızın zararı tanzim edilmelidir. Daha büyük afetlerden Allah esirgesin. Büyük geçmiş olsun.”

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