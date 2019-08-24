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CHP'li Ali Keven: Kamu İnşaatları Acil Ödenek İstiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi ve Kapalı Cezaevi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

CHP'li Ali Keven: Kamu İnşaatları Acil Ödenek İstiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi ve Kapalı Cezaevi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:29
CHP'li Ali Keven: Kamu İnşaatları Acil Ödenek İstiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi ve Kapalı Cezaevi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Adalet Eğitim Merkezi inşaatını ziyaret ederek şantiye çalışanlarına kolaylıklar dileyen Keven,

“Aldığımız bilgilere göre şantiyenin çalışma hızı çok düşük, 7 aydır ödenek olmadan çalışılıyor ve inşaat % 80 civarında tamamlanmış durumdadır. Geri kalan işlerin tamamlanabilmesi için inşaat sezonu bitmeden acilen ödenek ayrılmalıdır. Yozgat'ta kamu yatırımlarının biran önce faydaya dönüşmesi Yozgat için çok önemlidir. Adalet Eğitim Merkezi, hizmet içi eğitim görmek üzere Yozgat'a gelecek olan bakanlık çalışanlarına hizmet verecek. Adalet Bakanlığı'na ve bu projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.”

Daha sonra Kapalı Cezaevi inşaatını ziyaret eden Keven,

“Müteahhit firma konkordato ilan ettiği için inşaat yarım kaldı. İkmal ihalesinin yapılmasında da oldukça geç kalındı. Bu kampüste şuan yalnızca bir bekçi bulunmaktadır. Kurum yetkililerinden bir an önce tamamlama ihalesini yapmalarını ve inşaatı tamamlamalarını talep ediyoruz.”

Diyanet Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden Keven, şantiye yetkililerinden bilgi aldı. Eğitim Merkezi'nin bitmeye yakın olduğunu ve yüzde 99 seviyesinde olduğunu belirten Keven, yetkililere teşekkür etti.

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