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AKDAĞMADENİ BELEDİYESPOR YAZ FUTBOL OKULU KAYITLARI BAŞLADI

Akdağmadeni Belediyespor 8-14 yaş arası Futbol Yaz Okulu kurs kayıtları başlıadı.

AKDAĞMADENİ BELEDİYESPOR YAZ FUTBOL OKULU KAYITLARI BAŞLADI

Akdağmadeni Belediyespor 8-14 yaş arası Futbol Yaz Okulu kurs kayıtları başlıadı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 22:34
AKDAĞMADENİ BELEDİYESPOR YAZ FUTBOL OKULU KAYITLARI BAŞLADI

Akdağmadeni Belediyespor 8-14 yaş arası Futbol Yaz Okulu kurs kayıtları başlıyor, geleceğin yıldızları sahaya adım atıyor.Akdağmadeni Belediyesi Yaz Futbol Okulu 20 Haziran’da başlıyor. 08-14 yaş grubundaki çocuklar için organize edilen futbol okuluna katılım için başvurular 17 Haziranda sona erecek.Futbol yaz okuluna katılmak isteyen gençlerimizin aile hekimlerinden alacakları sağlık raporuyla birlikte belediyemize başvuru yapmaları yeterli olacaktır. 


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanımız Uzm.Dr.Nezih YALÇIN, ilçemizde çocuklarımızın spora özendirilmesi ve yaz tatillerini en güzel şekilde geçirmeleri için belediye olarak böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.Başkanımız, ''İlçemizde açacağımız yaz futbol okulu ile sağlıklı, eğitimli ve başarılı bir gençlik yetiştirmek adına adımlar atıyoruz. Yaz futbol okuluna katılım sağlamak isteyen çocuklarımızın velilerinin 17 Haziran mesai bitimine kadar aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarıyla birlikte belediyemize başvurmaları gerekmektedir.Belediyemiz yaz futbol okulunu geleceğin başarılı sporcu adayları olan çocuklarımız için faydalı olacağını düşünüyorum.''diye konuştu.

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akdağmadeni belediyespor yaz futbol okulu kayıtları başladı
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