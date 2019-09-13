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3 Bin Euro Maaşla Almanya'da Çalışmak İster Misiniz? İşte Başvuru Şartları...

Yozgat'ta faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yeni bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruda Almaya'da 1000 euro ve 3000 euro maaşla 12 ay boyunca çalışacak 18-30 yaş arası gençler arandığı açıklandı. İşte detaylar...

3 Bin Euro Maaşla Almanya'da Çalışmak İster Misiniz? İşte Başvuru Şartları...

Yozgat'ta faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yeni bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruda Almaya'da 1000 euro ve 3000 euro maaşla 12 ay boyunca çalışacak 18-30 yaş arası gençler arandığı açıklandı. İşte detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 21:43
3 Bin Euro Maaşla Almanya'da Çalışmak İster Misiniz? İşte Başvuru Şartları...

Yozgat'ta faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yeni bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruda Almaya'da 1000 euro ve 3000 euro maaşla 12 ay boyunca çalışacak 18-30 yaş arası gençler arandığı açıklandı. İşte detaylar...

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz tarafından yapılan açıklama şöyle;

Almanya ülkesinde 12 ay süre ile gönüllük faaliyet yapabilecek 18-30 yaş aralığında 3 gönüllü genç arıyoruz.

Nisan 2019’da Sorgun Gençlik Derneği olarak T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansına sunmuş olduğumuz ‘akreditasyon-kalite sertifikası’ talebimiz, Akreditasyon / Kalite Komitesi tarafından kabul edilmişti.

“Peki bu Kalite Sertifikası nedir?”

Kalite Sertifikasını alan her kurum gençleri Avrupa Dayanışma Programı kapsamında 2 ay ila 12 ay arasında yurt dışında gönüllük faaliyetlerine gönderebiliyor.

Avrupa Dayanışma Programı gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurtdışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Bu kapsamda Sorgun Gençlik Derneğinin ortak olduğu Seniorenzentrum Emmaus gGmbH kurumunun koordinatörlüğünde yürütülen gönüllük projesi için 3 gönüllü arıyoruz. Gönüllü Hasta ve Yaşlı bakımı alanında gönüllü olarak faaliyetler yürütecektir. Gönüllünün seyahat masrafları ve 12 ay süresince yeme-içme ve konaklama masrafları ücretsiz karşılanacak. Bunun dışında gönüllü belirli bir oranda günlük cep harçlığı alacak. Bunun dışında ücretsiz İngilizce ve Almanca kursları verilecek. Program için herhangi bir dil şartı ve yeterlilik aranmıyor. Bu alanda gönüllülük yapabilecek gençlerin başvuru yapması yeterli olacaktır. Değerlendirme sonrası uygun katılımcıların Almanya’ya gönderilmesi sağlanacak.

Bu gönüllülük ilanın dışında diğer bir duyurumuz ise şu şekildedir;

Yine bu kurum bünyesinde Almanya’da çalışabilecek gençler aranıyor. Son yıllarda Hasta ve Yaşlı bakımına olan yoğunluk olması ve Almanya’da çalışabilecek personelin  yetersiz olması sebebiyle bu alanda ihtiyaç duyulmuştur.

Bu alanda iki statüde personel alımı yapılacak. Deneyimsiz personel yarım gün meslek okuluna gidecek, diğer yarım gün ise hasta ve yaşlılarla zaman geçirecek. Deneyimsiz gençler için aylık 1.000 Euro ödeme yapılacak. Deneyimli hemşire veya bu alanda diploması olan gençler için 3.000 Euro maaş verilecek.

Başvuru yapmak isteyenlerin her iki ilan için de sorged.esc@hotmail.com adresine CV ve Motivasyon Mektubunuzu göndermeleri yeterli olacaktır. Katılımcıların seçimini ve mülakatları Almanya’daki Seniorenzentrum Emmaus gGmbH kurumu yapacaktır.

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bin euro maaşla almanya da çalışmak ister misiniz işte başvuru şartları
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