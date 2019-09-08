YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuç tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(2019-YDS/2) 8 Eylül 2019 (bugün) uygulandı. YDS sınavına katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YDS sonuçları, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 1 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM tarafından 41 il ve 47 sınav merkezinde düzenlenen sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan ve çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler şeklinde uygulanan sınav için adaylara 180 dakika süre verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

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