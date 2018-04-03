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YDS İlkbahar Sınavı Soru ve Cevapları Erişime Açıldı

Yabancı Dil Sınavı İlkbahar dönemi testi sınavına ait soru ve cevap kitapçıkları adayların erişime açıldı. ÖSYM yaptığı açıklamada soruların yüzde 10'luk kısmını erişime açtı.

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YDS İlkbahar Sınavı Soru ve Cevapları Erişime Açıldı

Yabancı Dil Sınavı İlkbahar dönemi testi sınavına ait soru ve cevap kitapçıkları adayların erişime açıldı. ÖSYM yaptığı açıklamada soruların yüzde 10'luk kısmını erişime açtı.

03 Nisan 2018 Salı 17:53
YDS İlkbahar Sınavı Soru ve Cevapları Erişime Açıldı

ÖSYM Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 1 Nisan günü gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavının soru ve cevap kitapçıkları erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS İlkbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçıklarına,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 03 Nisan 2018 tarihinde saat 18.00’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-YDS İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
 

2018-YDS İlkbahar Dönemi Sınavında , yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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