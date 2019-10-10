Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99096
ALTIN
284.869
DOLAR
5.8669
STERLIN
7.1817
EURO
6.4632

YDS 2019/3 Başvuru Kılavuzu ÖSYM Tarafından Yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda YDS 2019/3 başvuru kılavuzunun adayların erişimine açıldığı ifade edildi. Buna göre başvurular bugün itibari ile başladı ve 16 Ekim'e kadar devam edecektir.

YDS 2019/3 Başvuru Kılavuzu ÖSYM Tarafından Yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda YDS 2019/3 başvuru kılavuzunun adayların erişimine açıldığı ifade edildi. Buna göre başvurular bugün itibari ile başladı ve 16 Ekim'e kadar devam edecektir.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:25
YDS 2019/3 Başvuru Kılavuzu ÖSYM Tarafından Yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. 

Yayımlanan duyuruda YDS 2019/3 başvuru kılavuzunun adayların erişimine açıldığı ifade edildi.

Yayımlanan duyuruya göre adaylar başvuru işlemlerini 9 - 16 Ekim 2019 tarihleri arasında ÖYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden T. C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. 

YAYIMLANAN DUYURU

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3), 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 09-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin  https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

Anahtar Kelimeler:
yds 2019 başvuru kılavuzu ösym yayımlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM Duyurdu: Sonuçlar Açıklandı!
ÖSYM Duyurdu: Sonuçlar Açıklandı!
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuç tarihi
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuç tarihi
2019 YDS/2 Başvuruları Başladı!
2019 YDS/2 Başvuruları Başladı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim