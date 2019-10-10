YDS 2019/3 Başvuru Kılavuzu ÖSYM Tarafından Yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda YDS 2019/3 başvuru kılavuzunun adayların erişimine açıldığı ifade edildi. Buna göre başvurular bugün itibari ile başladı ve 16 Ekim'e kadar devam edecektir.