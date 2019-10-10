YDS 2019/3 Başvuru Kılavuzu ÖSYM Tarafından Yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı.
Yayımlanan duyuruda YDS 2019/3 başvuru kılavuzunun adayların erişimine açıldığı ifade edildi.
Yayımlanan duyuruya göre adaylar başvuru işlemlerini 9 - 16 Ekim 2019 tarihleri arasında ÖYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden T. C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.
YAYIMLANAN DUYURU
2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3), 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 09-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.