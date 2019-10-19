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Yabancı Dil Bilgisi (eYDS) Seviye Tespit Sınavı Açıklandı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/11 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı.İşte e-YDS sınavına dair tüm detaylar...

Yabancı Dil Bilgisi (eYDS) Seviye Tespit Sınavı Açıklandı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/11 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı.İşte e-YDS sınavına dair tüm detaylar...

19 Ekim 2019 Cumartesi 18:35
Yabancı Dil Bilgisi (eYDS) Seviye Tespit Sınavı Açıklandı!

19 Ekim 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/11 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 19 Ekim 2019 tarihinde saat 18.10'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. 


Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


e-YDS 2019/11 (İngilizce) Sınav Sonuçları
Temel Soru Kitapçığı (%10)

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yabancı dil bilgisi eyds seviye tespit sınavı açıklandı
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