Yabancı Dil Bilgisi (eYDS) Seviye Tespit Sınavı Açıklandı!

19 Ekim 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/11 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 19 Ekim 2019 tarihinde saat 18.10'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
e-YDS 2019/11 (İngilizce) Sınav Sonuçları
Temel Soru Kitapçığı (%10)
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