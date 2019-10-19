Yabancı Dil Bilgisi (eYDS) Seviye Tespit Sınavı Açıklandı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/11 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı.İşte e-YDS sınavına dair tüm detaylar...