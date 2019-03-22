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ÖSYM’den pazar günü yds’ye girecek adaylara önemli uyarı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 24 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girecek adayların sınavın yapılacağı binalara saat 10:00’dan önce mutlaka gelmiş olmaları gerektiğini belirtti.

ÖSYM’den pazar günü yds’ye girecek adaylara önemli uyarı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 24 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girecek adayların sınavın yapılacağı binalara saat 10:00’dan önce mutlaka gelmiş olmaları gerektiğini belirtti.

22 Mart 2019 Cuma 15:34
ÖSYM’den pazar günü yds’ye girecek adaylara önemli uyarı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 24 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girecek adayların sınavın yapılacağı binalara saat 10:00’dan önce mutlaka gelmiş olmaları gerektiğini belirtti.

Daha önce istenen saatte sınav binasına gelemeyen öğrencilerin yaşadığı mağduriyetler göz önüne alınarak yapılan açıklamada saat 10:00’dan sonra gelen adayların hiçbir şekilde binalara alınmayacağının altı çizildi.

Ayrıca adayların sınava girebilmeleri için giriş belgesinden başka nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartların, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartının, kimlik belgesi olarak kabul edileceği belirtilen açıklama ile sınava girecek adaylara son bilgilendirme yapılmış oldu.

Son Güncelleme: 22.03.2019 15:37
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