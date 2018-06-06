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ÖSYM e-YDS İngilizce, Arapça ve Rusça Sınavı Giriş Belgelerini Yayımladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yayımlanan duyuruda e YDS İngilizce, Arapça ve Rusça sınavlanın giriş belgelerinin erişime açıldığına yer verildi.

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ÖSYM e-YDS İngilizce, Arapça ve Rusça Sınavı Giriş Belgelerini Yayımladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yayımlanan duyuruda e YDS İngilizce, Arapça ve Rusça sınavlanın giriş belgelerinin erişime açıldığına yer verildi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:18
ÖSYM e-YDS İngilizce, Arapça ve Rusça Sınavı Giriş Belgelerini Yayımladı

ÖSYM'den son dakika duyuruları geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda e-YDS 2018/6 (İngilizce) ile e-YDS 2018/7 (Arapça ve Rusça) giriş belgelerinin erişime açıldığına yer verildi.

Duyurular şu şekilde;

e-YDS 2018/6 (İngilizce): Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

9 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/6 (İngilizce) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00’den itibaren edineceklerdir.

DİKKAT!

e-YDS 2018/6 (İngilizce) için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

e-YDS 2018/7 (Arapça ve Rusça): Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

10 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/7 (Arapça ve Rusça) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00’den itibaren edineceklerdir.

DİKKAT!

e-YDS 2018/7 (Arapça ve Rusça) için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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