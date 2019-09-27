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ÖSYM Duyurdu: Sonuçlar Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında 2019 YDS/2 Sınavına ait cevap anahtarlarının ve aday cevaplarının erişeme açıldığı belirtildi. İşte detaylar...

ÖSYM Duyurdu: Sonuçlar Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında 2019 YDS/2 Sınavına ait cevap anahtarlarının ve aday cevaplarının erişeme açıldığı belirtildi. İşte detaylar...

27 Eylül 2019 Cuma 14:33
ÖSYM Duyurdu: Sonuçlar Açıklandı!

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit  Sınavı (2019-YDS/2) adaylarınıncevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2019 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.  İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.  

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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ösym duyurdu sonuçlar açıklandı
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