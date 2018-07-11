Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM Duyurdu: e-YDS İngilizce Başvuruları Başladı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamada e YDS 2018/10 sınav başvurularının alınacağına yer verildi.

banner396

ÖSYM Duyurdu: e-YDS İngilizce Başvuruları Başladı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamada e YDS 2018/10 sınav başvurularının alınacağına yer verildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:27
ÖSYM Duyurdu: e-YDS İngilizce Başvuruları Başladı

ÖSYM'den bir açıklama geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada e-YDS İngilizce sınav başvurularının alınacağına yer verildi.

Yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"e-YDS 2018/10 İngilizce Başvuruları Alınacak

e-YDS 2018/10 İngilizce alanında, 13 Ekim 2018 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 11 Temmuz – 4 Ekim 2018 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 11 Temmuz 2018 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat: 15.30’dan itibaren yapabileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3000, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile  deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.  

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2018/10 İngilizce Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilir.

2018 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2018 e-YDS) Kılavuzu
Deneme e-Sınav Uygulaması
Başvuru İçin Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
YdsSon DakikaÖSYMYds Başvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM e-YDS İngilizce, Arapça ve Rusça Sınavı Giriş Belgelerini Yayımladı
ÖSYM e-YDS İngilizce, Arapça ve Rusça Sınavı Giriş Belgelerini Yayımladı
e-YDS 2018/5 İngilizce Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
e-YDS 2018/5 İngilizce Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı (2018 YDS Sayısal Bilgiler)
2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı (2018 YDS Sayısal Bilgiler)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim