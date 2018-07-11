ÖSYM Duyurdu: e-YDS İngilizce Başvuruları Başladı

ÖSYM'den bir açıklama geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada e-YDS İngilizce sınav başvurularının alınacağına yer verildi.

Yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"e-YDS 2018/10 İngilizce Başvuruları Alınacak

e-YDS 2018/10 İngilizce alanında, 13 Ekim 2018 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 11 Temmuz – 4 Ekim 2018 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 11 Temmuz 2018 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat: 15.30’dan itibaren yapabileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3000, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2018/10 İngilizce Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilir.

2018 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2018 e-YDS) Kılavuzu

Deneme e-Sınav Uygulaması

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