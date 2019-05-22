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ÖSYM'den Sınav Tarihi Değişikliği Duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından e-YDS 2019/7 Sınav Tarihi Değişikliği duyurusu yayınlandı.

ÖSYM'den Sınav Tarihi Değişikliği Duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından e-YDS 2019/7 Sınav Tarihi Değişikliği duyurusu yayınlandı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 23:20
ÖSYM'den Sınav Tarihi Değişikliği Duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından e-YDS 2019/7 Sınav Tarihi Değişikliği  duyurusu yayınlandı.

ÖSYM'den yayınlanan duyuruda "Başkanlığımızca; 23 Haziran 2019 tarihinde Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanacak olması nedeniyle, 29 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır.  Sınava başvurular, 29 Mayıs-19 Haziran 2019 tarihleri arasında alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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