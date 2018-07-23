Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM'den adaylara müjde! Bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, her yıl iki defa yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) bu yıl üç kez yapılmasına karar verildiğini belirtti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer sınav takviminde yeni YDS'nin tarihinin 2 Aralık 2018 olarak belirlendiğini açıkladı.

banner396

ÖSYM'den adaylara müjde! Bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, her yıl iki defa yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) bu yıl üç kez yapılmasına karar verildiğini belirtti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer sınav takviminde yeni YDS'nin tarihinin 2 Aralık 2018 olarak belirlendiğini açıkladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:12
ÖSYM'den adaylara müjde! Bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamalarda, Yabancı Dil Sınavı'nın ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa yapıldığını hatırlattı. 2018-YDS ilkbahar sınavının 1 Nisan 2018'de yapıldığını, 2018-YDS sonbahar sınavının ise 9 Eylül 2018'de düzenleneceğini ifade eden Özer, "ÖSYM, 2 Aralık 2018 tarihine üçüncü bir YDS daha koydu. Böylece yılda iki kez yapılan YDS sayısı üçe çıkmış oldu. ÖSYM bu kararı ile sınav takviminde yeni bir güncelleme yaptı." bilgisini paylaştı. 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak en büyük hedeflerinin her bir sınav türü için iki sınav arasındaki bekleme süresini kısaltmak, dolayısıyla yıl içerisinde sınavın tekrar sayısını artırmak olduğunu bildirdi. Bu hedefe YDS için ulaştıklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:  "Yılda iki kez yapılan YDS sayısı üçe çıkmış oldu. YDS'yi 2019'da dörde çıkartmayı hedefliyoruz. Diğer sınav türleri için de sınav takvimimizin elverdiği ölçüde bunu yapabilmeyi hedefliyoruz. Böylece adaylar bir şekilde önceki sınavları kaçırmışlarsa veya yeni bir skora ihtiyaç duyduklarında uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar. " 

KPSScafe.com.tr |Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
YdsYabancı Dil SınavıYabancı Dil Seviye Tespit SınavıÖSYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM Duyurdu: e-YDS İngilizce Başvuruları Başladı
ÖSYM Duyurdu: e-YDS İngilizce Başvuruları Başladı
ÖSYM e-YDS İngilizce, Arapça ve Rusça Sınavı Giriş Belgelerini Yayımladı
ÖSYM e-YDS İngilizce, Arapça ve Rusça Sınavı Giriş Belgelerini Yayımladı
e-YDS 2018/5 İngilizce Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
e-YDS 2018/5 İngilizce Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim