e-YDS 2019/6 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı!

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/6 İngilizce) ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca) için geri sayım başladı. ÖSYM, 2019 sınav takviminde sınav günlerine ve sınav sonuçları tarihine yer verdi.

E - YDS İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/6 İngilizce), 22 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.

E - YDS ALMANCA / FRANSIZCA SINAVLARI NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca), 29 Haziran 2019tarihinde uygulanacak.

E-YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

e-YDS sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. e-YDS sınav giriş yerleri https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açıldı.

E -YDS İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

E- YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS sınav sonuçları, sınavın uygulandığı gün açıklanacak. Adaylar sınava katılımları sonrasında sınav sonuçlarına aynı gün erişim sağlayacak.

22 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/6 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden 19 Haziran 2019 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

22 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/6 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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