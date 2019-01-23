e-YDS 2019/2 İngilizce Başvuruları Başladı

e-YDS 2019/2 İngilizce alanında, 16 Şubat 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 23 Ocak 2019- 7 Şubat 2019 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 23 Ocak 2019 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 16.45’ten itibaren yapabileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3300, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2019/2 İngilizce Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilir.

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2019 e-YDS) Kılavuzu (Kılavuz 23.01.2019 tarihinde güncellenmiştir.)

Deneme e-Sınav Uygulaması

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