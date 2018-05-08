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e-YDS 2018/5 İngilizce Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında 2018/5 e YDS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına yer verildi.

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e-YDS 2018/5 İngilizce Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında 2018/5 e YDS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına yer verildi.

08 Mayıs 2018 Salı 15:26
e-YDS 2018/5 İngilizce Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

e YDS İngilizce sınavı hakkında ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi. Öte yandan yapılan açıklamada sınava girecek adaylara saat uyarısında da bulunuldu. Sınava 14.30'dan sonra geleceklerin binaya alınayacağı belirtildi.

Açıklama şu şekilde;

e-YDS 2018/5 (İngilizce): Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

12 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/5 (İngilizce) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 15:30’dan itibaren edineceklerdir.

DİKKAT!

e-YDS 2018/5 için adaylar saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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